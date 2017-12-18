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Яндекс.Маркет предложит магазинам помощь технологических партнеров

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PriceLabs
PriceLabs
Инструменты мониторинга конкурентов и управления на маркетплейсах

Для успешной работы с Яндекс.Маркетом сотрудникам магазина могут потребоваться технические навыки, например, чтобы установить счётчик Метрики или автоматизировать передачу информации о товарах. Если в команде магазина нет человека, который обладает такими навыками, теперь можно доверить такую работу технологическим партнёрам Яндекс.Маркета.

Технологические партнёры Маркета — это агентства, которые подтвердили квалификацию своих технических специалистов. Они прошли проверку на владение инструментами Маркета для магазинов и сдали экзамены по каждой из услуг, которую предоставляют. В отличие от принятой у агентств практики долгосрочного сотрудничества с клиентами за определенную абонентскую плату, технологические партнеры готовы оказывать разовые услуги.

Это может быть полезно как небольшим магазинам, которые готовы вести свое размещение самостоятельно, так и крупным продавцам, у которых уже есть человек для управления размещением — в штате или у подрядчика. Теперь они смогут получить необходимую им технологическую поддержку профессионального уровня.

Технологические партнеры помогут решить широкий спектр задач, связанных с размещением на Маркете:

  • подключение и настройка размещения
  • настройка автоматического обновления данных о товарах
  • установка Яндекс.Метрики и подключение модуля электронной коммерции
  • аудит размещения и повышение эффективности
  • аудит готового прайс-листа и техническое задание на его доработку
  • управление ставками и стратегиями в PriceLabs

Также можно обратиться к специалистам за консультацией: эксперты ответят на вопросы, помогут сформулировать задачу и определить фронт работ.

Каждый технологический партнёр определяет стоимость услуг сам. Она зависит от сложности работы, широты ассортимента магазина и особенностей системы управления сайтом. Партнёр подробно расскажет, из чего складывается стоимость работ, необходимых для решения задачи.

Компании и сервисы: PriceLabs, Яндекс.Маркет, Яндекс.Метрика
Автор: Анна
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