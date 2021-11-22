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Яндекс.Маркет представил отдельное приложение для продавцов

Яндекс.Маркет запустил отдельное мобильное приложение для продавцов. Оно пригодится магазинам, которые принимают на маркетплейсе заказы с экспресс-доставкой за 1–2 часа. При поступлении нового заказа достаточно нажать на одну кнопку в приложении — и курьер выедет к продавцу за товарами, чтобы отвезти их покупателю.

Экспресс-доставка помогает продавцам на Маркете зарабатывать в среднем на 20% больше — рост оборота можно заметить уже через два месяца после её подключения. Эта доставка уже доступна магазинам почти в 60 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока и от Владикавказа до Сургута. С доставкой за 1–2 часа на сервисе торгуют почти 4000 магазинов — и в общей сложности продают свыше 1 млн товаров. Экспресс-доставка — это быстрорастущее направление в онлайн-торговле: объём продаж на маркетплейсе товаров с такой доставкой в октябре увеличился в 2 раза относительно предыдущего месяца.

Приложение Маркета позволяет не только быстро обрабатывать заказы с доставкой за 1–2 часа, но и показывает подробную информацию о них: состав покупки, её стоимость и время, к которому нужно упаковать товары для доставки. С помощью приложения можно быстро отсканировать маркировку товаров — например, лекарств или парфюмерии. В приложении магазин может также посмотреть статистику по своим продажам, выручке и другим показателям. Ещё приложение показывает имена и автомобильные номера курьеров-партнёров Яндекс.Доставки, которые развозят заказы из магазина, — к примеру, это удобно, когда нужно заказать пропуск для машины.

Запуск нового приложения стал первым шагом Маркета в создании собственной мобильной платформы для партнёров. Сервис решил сделать её после того, как выяснил, что всё больше магазинов заходят в личный кабинет продавца на маркетплейсе с мобильных устройств: за последние три года доля таких пользователей выросла в 3 раза. Чаще всего так делают небольшие магазины, которым удобно принимать заказы с помощью смартфонов.

Сервис планирует добавить в приложение и другие возможности, которые особенно пригодятся небольшим магазинам. В нём можно будет принимать любые заказы, а не только с экспресс-доставкой, общаться со службой поддержки маркетплейса в чате и делать многое другое.

Приложение уже доступно для платформы iOS. Скоро Маркет выпустит его и для Android.

Автор: Анна
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