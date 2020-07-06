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Яндекс.Маркет представил топ-10 смартфонов первой половины 2020 года

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и составили рейтинг самых популярных моделей первой половины 2020 года. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 30 июня 2020 года.

Самым популярным производителем мобильных телефонов на Яндекс.Маркете стал Xiaomi — почти 29% пользовательских переходов пришлось на предложения смартфонов этого бренда. Вторым по популярности стал Samsung с 20% переходов, а третьим — Apple (19%).

Наиболее популярным смартфоном у россиян стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro со средней стоимостью около 16 тысяч рублей. Всего модели китайского производителя заняли 4 позиции в десятке самых популярных устройств. Также в топ попали модели Apple: iPhone 11 с объёмами памяти 64GB и 128GB заняли третье и пятое места и стали самыми дорогими моделями в рейтинге. Новинка этого года — Samsung Galaxy A51 — заняла четвёртое место.

Рейтинг самых популярных смартфонов первого полугодия на Яндекс.Маркете выглядит так:

  1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB.
  2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB.
  3. Apple iPhone 11 64GB.
  4. Samsung Galaxy A51 64GB.
  5. Apple iPhone 11 128GB.
  6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB.
  7. Apple iPhone Xr 64GB.
  8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB.
  9. Samsung Galaxy A10.
  10. Samsung Galaxy A50 64GB.

При выборе смартфона пользователи сервиса обращают внимание на встроенные функции, объём памяти, ёмкость аккумулятора и разрешение экрана. Так, 74% переходов пришлось на предложения моделей с функцией NFC, хотя в аналогичном периоде 2019 года только 61% пользователей сервиса интересовался возможностью бесконтактной оплаты через смартфон. Самый популярный среди пользователей объём встроенной памяти — 64 Гб. Также они чаще всего искали мобильные телефоны с ёмкостью аккумулятора 3500-4499 мА⋅ч и разрешением экрана 2340×1080.

Как отмечает эксперт категории «Электроника» Яндекс.Маркета Кирилл Родин, этой весной российский рынок смартфонов оказался под сильным влиянием режима самоизоляции — уже с середины марта аналитики сервиса начали фиксировать постепенное снижение спроса на мобильные телефоны. Наименьший интерес к категории россияне проявили 1 апреля, однако уже ко второй половине месяца пользовательский спрос восстановился до прошлогодних показателей — количество переходов на предложения смартфонов в интернет-магазины 29 апреля было на 54% больше, чем 1 апреля. По мнению Родина, несмотря на ограничительные меры, некоторые производители не стали откладывать презентацию своих новинок, что простимулировало пользовательский интерес и позволило рынку быстро вернуться на высокие показатели спроса.

Автор: Анна
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