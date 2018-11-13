Яндекс.Маркет приглашает делиться опытом

На Яндекс.Маркете появилась возможность публиковать статьи в Журнале сервиса. Теперь любой желающий может разместить там свой материал, чтобы поделиться опытом с другими людьми.

В Журнале Маркета публикуются обзоры товаров, советы экспертов и материалы на разные темы, от путешествий до дизайна. Они помогают людям выбрать товар или решить какую-то другую задачу — например, спланировать зимний отдых. Часть материалов пишут представители брендов и магазинов, а часть — сами читатели. Если до сих пор они готовили статьи вместе с редакцией Журнала, то теперь могут размещать их сами. После модерации статья появится в разделе «Мнения читателей» и будет доступна тысячам людей.

«Пользователи Маркета давно обмениваются друг с другом опытом, оставляя отзывы на товары и магазины. Теперь они смогут делиться любыми советами и историями, которые могут быть полезны аудитории. Сейчас 40% публикаций в Журнале — это материалы наших читателей. Мы рассчитываем, что таких публикаций станет ещё больше, потому что люди смогут размещать их сами — тогда, когда им удобно», — говорит руководитель проекта Ирина Айларова.

Ссылки на самые интересные и актуальные материалы Маркет будет показывать в карточках товара и в результатах поиска по сервису. Кроме того, такие статьи попадут в блог Маркета в Яндекс.Дзене. Сейчас наибольший интерес у читателей Журнала вызывают рецепты приготовления блюд, а также советы, как сберечь время, силы и деньги — например, как за двадцать минут приготовить ужин в мультиварке.