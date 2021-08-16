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Яндекс.Маркет привезёт покупки на дачу за 1–3 часа

На Яндекс.Маркете теперь можно заказать товары на дачу с доставкой в тот же день за 1–3 часа. Для этого маркетплейс расширил зону покрытия сервиса «Яндекс.Маркет Express» — быстрая доставка стала работать в пределах Центральной кольцевой автодороги Московской области.

Благодаря этому дачникам больше не придётся самостоятельно ехать за покупками на машине или общественном транспорте. Можно будет заказать всё нужное прямо на дачу — например, грунт для рассады, усилитель сигнала, газонокосилку — и получить это с курьером в тот же день.

С увеличением зоны действия сервис «Яндекс.Маркет Express» стал доступен не только дачникам. Им теперь могут пользоваться больше 3,5 млн жителей Подмосковья.

На Яндекс.Маркете доступно до 150 тыс. товаров, которые могут пригодиться за городом и которые он готов привезти на дачу, — ассортимент зависит от адреса доставки. Среди них, например, — садовая техника, товары для пикников, надувная мебель, товары для сада и многое другое.

Найти конкретный товар можно через поиск на маркетплейсе — для этого достаточно ввести название товара и применить фильтр «Доставка за 2 часа». Или можно посмотреть все товары, доступные по указанному адресу, — в разделе «Экспресс». В мобильном приложении сервиса такие товары отмечены фиолетовым значком.

Маркет обычно развозит товары на дачи в день их заказа за 1–3 часа, но длительность доставки может зависеть от графика работы магазинов-партнёров. Например, если сделать заказ на маркетплейсе в 21:00, а продавец, у которого пользователь хочет купить товары, работает до 20:00 — покупка приедет уже на следующий день. Чтобы сервис успел доставить заказ в тот же день, лучше оформить его с 9:00 до 19:00 — это график работы большинства магазинов. Новая услуга стоит столько же, сколько и стандартная экспресс-доставка из маркетплейса, — от 99 рублей.

Автор: Анна
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