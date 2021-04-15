Яндекс.Маркет проанализировал спрос и цены на автомобильные шины

Аналитики Яндекс.Маркета проанализировали спрос и цены на автомобильные шины к сезону весенней «переобувки». Интерес к этой категории стабильно зависит от погодных условий и пики спроса приходятся на весну и осень.

В этом году спрос начал расти с конца февраля, но резкий скачок произошел с 8-го марта и достиг пика 5-го апреля. За последнюю неделю спрос на летнюю резину вырос на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это означает, что россияне уже начали активно покупать шины и задумываться о «переобувке».

Самыми популярными марками летней резины на Яндекс.Маркете стали Continental и Viatti (по 14% от всего спроса), Yokohama (12%) и Nokian (10%).

Топ-10 марок летней резины на Яндекс.Маркете с % от всего спроса:

Continental PremiumContact (14%) Viatti Strada Asimmetrico (14%) Yokohama Bluearth (12%) Viatti Bosco (11%) Nokian Tyres Nordman (10%) Kumho Ecsta (8%) Bridgestone Turanza (8%) Viatti Strada Asimmetrico (8%) Yokohama Bluearth (8%) Yokohama Geolandar (7%)

Средняя цена летней резины (за одно колесо), при которой пользователь совершал переход с «Яндекс.Маркета» на сайт магазина, в апреле 2021 года составляла 8,8 тыс. рублей. Если усреднять цены по производителям в десятке самых популярных, то самой дешевой резиной была у Viatti Strada Asimmetrico (2,1 руб.), а самой дорогой у MICHELIN (5,6 руб.).

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