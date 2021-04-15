+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет проанализировал спрос и цены на автомобильные шины

Аналитики Яндекс.Маркета проанализировали спрос и цены на автомобильные шины к сезону весенней «переобувки». Интерес к этой категории стабильно зависит от погодных условий и пики спроса приходятся на весну и осень.

В этом году спрос начал расти с конца февраля, но резкий скачок произошел с 8-го марта и достиг пика 5-го апреля. За последнюю неделю спрос на летнюю резину вырос на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это означает, что россияне уже начали активно покупать шины и задумываться о «переобувке».

Самыми популярными марками летней резины на Яндекс.Маркете стали Continental и Viatti (по 14% от всего спроса), Yokohama (12%) и Nokian (10%).

Топ-10 марок летней резины на Яндекс.Маркете с % от всего спроса:

  1. Continental PremiumContact (14%)
  2. Viatti Strada Asimmetrico (14%)
  3. Yokohama Bluearth (12%)
  4. Viatti Bosco (11%)
  5. Nokian Tyres Nordman (10%)
  6. Kumho Ecsta (8%)
  7. Bridgestone Turanza (8%)
  8. Viatti Strada Asimmetrico (8%)
  9. Yokohama Bluearth (8%)
  10. Yokohama Geolandar (7%)

Средняя цена летней резины (за одно колесо), при которой пользователь совершал переход с «Яндекс.Маркета» на сайт магазина, в апреле 2021 года составляла 8,8 тыс. рублей. Если усреднять цены по производителям в десятке самых популярных, то самой дешевой резиной была у Viatti Strada Asimmetrico (2,1 руб.), а самой дорогой у MICHELIN (5,6 руб.).

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Материалы по теме:

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 апреля / Комментарии
Спрос россиян на товары для дома за год вырос на 39%

Спрос россиян на товары для дома за год вырос на 39%

Спрос россиян на товары для дома за год с начала пандемии вырос на 39%, показало исследование Lamoda. Хотя режим самоизоляции уже давно снят, и многие вернулись в офисы после “удаленки”, люди продолжают активно обустраивать свои квартиры. 

далее →

14 апреля / Комментарии
Россияне закупаются самокатами и моноколесами к открытию велосезона

Россияне закупаются самокатами и моноколесами к открытию велосезона

Аналитики Яндекс.Маркета изучили продажи спортивных товаров к открытию велосезона. В период с 1-го февраля по 11 апреля продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

далее →

14 апреля / Комментарии
Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

Какие мобильные телефоны выбирают россияне? Исследование Авито

По данным Авито, по итогам I квартала 2021 года на сайте было продано на 20% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период прошлого года, и на 1% больше по сравнению с IV кварталом 2020 года. Лидерами по востребованности стали iPhone, Samsung и Xiaomi: на мобильные телефоны этих брендов пришлось 76% всех продаж.

далее →

13 апреля / Комментарии
Data Insight. ТОП100 крупнейших интернет-магазинов 2020 года

Data Insight. ТОП100 крупнейших интернет-магазинов 2020 года

Компания Data Insight представила рейтинг Top-100 интернет-магазинов 2020 года. В рейтинг включены сто apteka.ruкрупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2020 года.

далее →

13 апреля / Комментарии
AliExpress Россия составила портрет онлайн-покупателя в России

AliExpress Россия составила портрет онлайн-покупателя в России

AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe составили портрет типичного онлайн-покупателя в регионах России. В исследовании приняли участие около 3 тысяч респондентов из Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока и Калининграда.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!