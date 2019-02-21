Яндекс.Маркет продлил эксперимент с бесплатным размещением товаров до 299 рублей

Яндекс.Маркет продлил эксперимент по размещению товаров, стоимостью менее 299 рублей, и смягчил требования к размещению таких предложений.

В ноябре 2018 года Яндекс.Маркет запустил эксперимент с бесплатным размещением товаров до 299 рублей. Сейчас, чтобы упростить участие в эксперименте, служба качества не будет отключать магазины от сервиса за ошибки, связанные с такими предложениями. Исключениями могут стать только случаи с массовыми однотипными нарушениями.

«Мы видим, что пользователи интересуются недорогими товарами онлайн, например, в категории DIY, поэтому создаём удобные для магазинов условия размещения таких товаров. Мы рассчитываем, что в ходе эксперимента ассортимент Маркета существенно расширится. Это поможет привлечь больше пользователей, а значит — и больше потенциальных покупателей для магазинов», — комментирует эксперимент старший менеджер продукта Алексей Антонов.

Эксперимент продлится до 31 марта 2019 года. По его результатам определятся дальнейшие условия размещения недорогих товаров на Яндекс.Маркете.