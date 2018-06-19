Яндекс.Маркет проверит честность скидок

Яндекс.Маркет начал следить за честностью скидок. Теперь магазин может отметить товар знаком скидки, только если действительно снизил цену.

«Сегодня пользователи Яндекс.Маркета практически не обращают внимания на значки скидок, — рассказывает менеджер Яндекс.Маркета Михаил Морозов. — В этом виноваты в том числе некоторые продавцы, которые вроде и объявляют о снижении цены, но на самом деле цену не снижают. Защищая покупателей от таких фокусов, мы рассчитываем вернуть их доверие к скидкам в целом».

Для проверки скидок Яндекс.Маркет анализирует, как менялась цена товаров в магазине за последний месяц. Только если она в самом деле снизилась, Маркет показывает пользователям значок скидки. Таким образом, магазин не сможет ввести покупателей в заблуждение, ненадолго взвинтив цену за пару дней до распродажи.