Яндекс.Маркет раскрыл финансовые результаты за 4 квартал и 2021 год.

Важные изменения

Продолжается работа над улучшением качества доставки, важной метрикой стала удовлетворенность пользователей. Доля заказов, доставленных вовремя через логистическую платформу Яндекс, превысила 95%, а в случае доставки со складов Яндекс достигала примерно 98%.

На конец 2021 года логистические мощности составили примерно 320 тыс. кв. м (включает только фулфилмент центры, без учета другой логистической инфраструктуры). Этот показатель вырос более чем в 3 раза по сравнению с уровнем на конец 2020 года.

В 2021 году каждую вторую покупку на Маркете совершали подписчики Плюса. GMV на одного пользователя с Плюсом выросло на 64% в 2021 году по сравнению с 2020 годом за счет увеличения частоты покупок год-к-году и более высокого среднего чека по сравнению с пользователями, у которых нет подписки. Кроме того, подписчики Плюса в 2,4 раза вероятнее возвращаются за покупками на Яндекс.Маркет, чем те, у кого нет подписки.

Продолжается активное развитие сервиса Маркет Express — быструю (в течение двух часов) доставку заказов с партнерских складов с помощью Яндекс.Доставки с привлечением водителей Яндекс Go. В настоящее время сервис доступен в 57 городах России, совокупная численность населения которых составляет 55 млн человек. В Маркете представлен самый широкий ассортимент с доставкой за 1-2 часа среди конкурентов — более 1,4 млн наименований товаров. В пиковые дни декабря на экспресс-доставку в Москве приходилась примерно треть GMV Маркета в столице.

Другой пример синергии сервисов — доставка заказов с Маркета «по клику». В Москве уже 12% заказов с Яндекс.Маркета в Москве и Санкт-Петербурге доставляются «по клику». При этом каждый 5-й покупатель докупает что-то в Лавке при использовании доставки «по клику» заказов с Маркета (данные за февраль 2022).

Все более существенный вклад в выручку Яндекс.Маркета приносит рекламная выручка от продвижения товаров, продаваемых на маркетплейсе. Рекламная выручка маркетплейса (не учитывает рекламную выручку по модели CPC) достигла 2,9% GMV Маркета, составив 1,3 млрд руб. в Q4 и 2,8 млрд руб. за весь 2021 год. Мы продолжаем использовать наш опыт в области рекламы во всех сегментах. Это направление в будущем может стать важным драйвером для улучшения экономики сервиса.

Основные показатели

— Товарооборот (GMV) сегмента E-commerce в Q4 2021 вырос на 192% по сравнению с Q4 2020 и составил 58,8 млрд руб.

— Товарооборот (GMV) на маркетплейсе Маркета в Q4 2021 вырос на 215% по сравнению с Q4 2020 и составил 46,2 млрд руб.

— Количество заказов на Маркете в 2021 году выросло в 3,1 раза, до 29,7 млн

— Доля сторонних продавцов (3P) в общем GMV на маркетплейсе выросла до 82% (год назад была 63%).

— Количество наименований товаров на маркетплейсе с конца 2020 года выросло более чем в 12 раз и на текущий момент достигло 25,2 млн. Более 70% роста ассортимента в Q4 2021 и январе 2022 года обеспечили высокочастотные категории, такие как детские товары и товары для дома.

— Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло на 96% год к году, до 9,8 млн к концу Q4 2021

— Количество активных продавцов на маркетплейсе выросло на 214% год к году и составило 23,9 тысяч к концу Q4 2021

— Мы ожидаем двукратного роста GMV всего сегмента электронной торговли (Маркет, Лавка и доставка продуктов в Еде) по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом