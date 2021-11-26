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Яндекс.Маркет расширил географию продаж одежды и обуви почти на 60 регионов России

Одежда и обувь известных брендов стали доступны на Яндекс.Маркете покупателям в 56 регионах по всей стране. Сервис запустил продажи этих товаров в первой половине ноября 2021 года, и сначала их можно было заказать только в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо онлайн-продаж, маркетплейс ввёл в других регионах быстрый возврат заказов, частичный выкуп товаров, примерку одежды и обуви при курьерской доставке или получении в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Благодаря этому ещё больше пользователей смогут покупать такие товары на сервисе так же удобно, как в офлайн-магазинах.

За первые две недели после запуска категории брендовых одежды и обуви на Маркете число товаров в ней выросло на 33%. Сервис продолжит выходить с продажами таких товаров в других регионах, расширять ассортимент и список партнёров. Скоро на маркетплейсе появятся товары Baldinini, O’STIN, Koton, Betty Barclay и других компаний. Сервис будет также сотрудничать с премиальными брендами.

Маркет развивает новое направление и технологически. Например, сейчас сервис тестирует алгоритм, который работает на технологиях машинного обучения и улучшает фотографии одежды и обуви, сделанные продавцами: автоматически выравнивает положение товара в кадре, добавляет нужный фон, изменяет размер и изображения и повышает его качество. Маркетплейс планирует также использовать технологии компьютерного зрения в поиске одежды и обуви. Например, если пользователь будет искать клетчатые рубашки, сервис покажет ему именно такие, а не в полоску или горошек.

Заказанную на Маркете одежду и обувь можно получить несколькими способами: со стандартной или экспресс-доставкой, в пунктах выдачи заказов или постаматах. Покупатели могут сразу померить вещи, для которых действует эта возможность, — при доставке курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его померить. Если что-то не подходит, пользователь может сразу вернуть заказ — полностью или частично. Быстрые и частичные возвраты, а также примерка в ПВЗ сейчас работают для товаров, которые продаются со склада Маркета. В дальнейшем эти возможности станут действовать и для товаров, которые магазины продают на маркетплейсе со своих складов.

Для хранения одежды и обуви сервис оборудовал отдельные зоны на своём складе в подмосковном Софьине. Благодаря этому вещи сохраняют товарный вид и приезжают к покупателям в таком же хорошем состоянии, как на магазинных полках. В будущем Маркет создаст такие зоны и на других своих складах.

Автор: Анна
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