Яндекс.Маркет рассказал, что искали россияне накануне 8 марта

Эксперты Яндекс.Маркета изучили, чем интересовались россияне накануне 8 марта. Традиционно рос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты — перед праздником их стали искать почти в 2 раза чаще. Средняя стоимость популярных предложений конфет в коробках составила 986 рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году.

По сравнению с прошлым месяцем в 1,8 раза вырос спрос на шампанское и игристые вина, а более чем в 1,5 раза — на комнатные и искусственные цветы и вазы.

Также накануне 8 марта пользователи Яндекс.Маркета стали чаще искать товары для красоты: как косметику, так и технику. Особым спросом пользовались наборы для макияжа и парфюмерия (средняя стоимость популярных предложений в парфюмерии составила 3746 рублей). Среди гаджетов самыми популярными были электробигуди (спрос вырос в 2 раза) и другая техника для укладки волос (в 1,5 раза). Интерес к гидромассажёрам также вырос в 1,5 раза, но по сравнению с прошлым годом — упал в 2 раза, как и на электробигуди и эпиляторы.

Кроме того, эксперты зафиксировали и другие тенденции: по сравнению с прошлым месяцем примерно в 1,5 раза вырос спрос на икру и машинки для удаления катышков, а по сравнению с прошлым годом в 2 раза вырос спрос на игровые ретроприставки и тандыры.

В ходе исследования сравнивалось количество переходов пользователей в интернет-магазины, сделанные в период 26 февраля — 3 марта 2020 года, с количеством переходов пользователей в интернет-магазины, сделанными в периоды 29 января — 4 февраля 2020-го и 27 февраля — 5 марта 2019-го.