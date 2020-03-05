+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет рассказал, что искали россияне накануне 8 марта

Эксперты Яндекс.Маркета изучили, чем интересовались россияне накануне 8 марта. Традиционно рос спрос на конфеты в коробках и подарочные сертификаты — перед праздником их стали искать почти в 2 раза чаще. Средняя стоимость популярных предложений конфет в коробках составила 986 рублей — это на 40% больше, чем в прошлом году.

По сравнению с прошлым месяцем в 1,8 раза вырос спрос на шампанское и игристые вина, а более чем в 1,5 раза — на комнатные и искусственные цветы и вазы.

Также накануне 8 марта пользователи Яндекс.Маркета стали чаще искать товары для красоты: как косметику, так и технику. Особым спросом пользовались наборы для макияжа и парфюмерия (средняя стоимость популярных предложений в парфюмерии составила 3746 рублей). Среди гаджетов самыми популярными были электробигуди (спрос вырос в 2 раза) и другая техника для укладки волос (в 1,5 раза). Интерес к гидромассажёрам также вырос в 1,5 раза, но по сравнению с прошлым годом — упал в 2 раза, как и на электробигуди и эпиляторы.

Кроме того, эксперты зафиксировали и другие тенденции: по сравнению с прошлым месяцем примерно в 1,5 раза вырос спрос на икру и машинки для удаления катышков, а по сравнению с прошлым годом в 2 раза вырос спрос на игровые ретроприставки и тандыры.

В ходе исследования сравнивалось количество переходов пользователей в интернет-магазины, сделанные в период 26 февраля — 3 марта 2020 года, с количеством переходов пользователей в интернет-магазины, сделанными в периоды 29 января — 4 февраля 2020-го и 27 февраля — 5 марта 2019-го.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

4 марта / Комментарии
Lamoda объявляет результаты за 2019 год

Lamoda объявляет результаты за 2019 год

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) объявляет финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2019 год. 

далее →

4 марта / Комментарии
Продажи FMCG товаров на Ozon выросли в 2019 году в 2,4 раза

Продажи FMCG товаров на Ozon выросли в 2019 году в 2,4 раза

Ozon, крупнейшая мультикатегорийная интернет-площадка, подводит итоги развития FMCG-категорий в 2019 году. Оборот от продаж вырос в 2,4 раза до 9,04 млрд рублей с НДС. Таким образом, продажи товаров повседневного спроса на Ozon растут в 3,5 раза быстрее, чем в целом в российском e-commerce .

далее →

3 марта / Комментарии
Ассортимент товаров российских компаний на AliExpress достиг 1,5 млн позиций

Ассортимент товаров российских компаний на AliExpress достиг 1,5 млн позиций

Сегодня товары российских продавцов представлены почти во всех категориях маркетплейса: мода (одежда, обувь, аксессуары, часы и ювелирные украшения), бытовая техника и электроника, товары для детей, дома, сада, ремонта, автомобилей, спорта, а также косметика и товары повседневного спроса.

далее →

3 марта / Комментарии
Чего хочет женщина – российские мужчины знают, что дарить на 8 марта

Чего хочет женщина – российские мужчины знают, что дарить на 8 марта

Эксперты Авито опросили более 3 000 мужчин и женщин, чтобы узнать все о подарках к 8 марта. Девушки мечтают получить на праздник ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. Именно такие подарки собираются дарить мужчины. Большинство готово потратить на презент к 8 марта от 1 000 до 3 000 рублей, а подарки от 10 000 рублей и дороже готовы приобрести мужчины от 36 лет и старше.

далее →

28 февраля / Комментарии
Онлайн-продажи через мессенджер Telegram превысили 1 млрд рублей

Онлайн-продажи через мессенджер Telegram превысили 1 млрд рублей

Блокируемый в России мессенджер Telegram становится крупной площадкой для онлайн-продаж: в 2019 году через него было продано товаров на 1,1 млрд руб. В своем исследовании о том, как новые медиаканалы (блоги, соцсети, мессенджеры и YouTube) влияли на онлайн-торговлю в 2019 году, Admitad проанализировала данные о более чем 8 млн онлайн-заказов, совершенных через свою сеть в России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!