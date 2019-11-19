Яндекс.Маркет рассказал, что россияне покупали в прошлую «чёрную пятницу»

Яндекс.Маркет в преддверии «чёрной пятницы» рассказал, что в прошлом году пользовалось спросом среди россиян во время распродажи.

По результатам совместного исследования Яндекс.Маркета и агентства GfK Rus, о «чёрной пятнице» знают 97% всех онлайн-покупателей в России. При этом покупки в эту распродажу совершали 35% из них.

На Яндекс.Маркете в прошлую «чёрную пятницу» спрос больше всего вырос на следующие категории:

мобильные телефоны,

телевизоры,

ноутбуки,

шины,

строительные материалы,

отделочные материалы,

мелкая техника для приготовления блюд,

наушники и Bluetooth-гарнитуры.

«В основном растёт интерес к электронике и бытовой технике. Пользователи ищут выгодные предложения на популярные модели, а также выбирают товары непосредственно на Яндекс.Маркете: или в скидочном хабе, или изучая информацию о товарах и отзывы о них», — отметила Елена Кузнецова, руководитель отдела категорийного менеджмента Яндекс.Маркета.

По её мнению, есть две главные причины, почему «чёрная пятница» так популярна. Во-первых, наступающие новогодние праздники — многие хотят заранее купить подарки своим близким, чтобы не делать это в конце декабря, когда нужных товаров может и не быть, а доставка нередко опаздывает. Во-вторых, необходимость в сезонных товарах — нужно купить тёплые вещи или товары для зимних видов спорта. Однако скидки на них в эту распродажу не самые выгодные, добавила Кузнецова.

По словам эксперта, средняя скидка при покупках в «чёрную пятницу» составляет 30–40%, а товары из категории «Одежда и обувь» можно купить дешевле и на 70%, но в основном это касается сумок, кошельков, очков и других аксессуаров.

Чтобы грамотно подготовиться к «чёрной пятнице», Кузнецова посоветовала онлайн-покупателям заранее составить список необходимых покупок и посмотреть, как менялась цена на понравившиеся товары (например, в графике динамики цены в карточке товара на Яндекс.Маркете). Это позволит оценить реальный размер скидки, которую предоставил магазин.