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Яндекс.Маркет рассказал, как правильно выбрать смартфон для ребёнка

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на мобильные телефоны, а руководитель отдела категорийного менеджмента Елена Кузнецова составила гид по выбору смартфонов для школьников: на какие характеристики нужно обратить внимание и какие модели могут подойти.

По словам экспертов сервиса, традиционно спрос на мобильные телефоны начинает расти с сентября. Так, за первую неделю месяца в прошлом году спрос на категорию вырос на 22%. Как отмечают эксперты, после начала учебного года россияне чаще интересуются категорией, чтобы подобрать для себя и детей устройства, которые помогут в работе и учёбе.

Наиболее популярным производителем смартфонов в августе стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения устройств этого бренда. Далее по популярности идут Samsung (25%) и Apple (17%).

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, в августе россияне чаще всего интересуются мобильными телефонами за 21 тысячу рублей, хотя в аналогичном периоде 2019 года они были готовы потратить на гаджет около 18 тысяч.

Для младших классов

По мнению Елены Кузнецовой, основные критерии при выборе мобильного телефона для младшеклассника — это невысокая цена, надёжность устройства и ёмкий аккумулятор, чтобы ребёнок всегда был на связи.

Если ребёнок не играет, то эксперт рекомендует обратить внимание на кнопочные защищённые телефоны. Например, модель BQ 2434 Sharky — устройство оснащено стандартными функциями, имеет надёжный корпус, а средняя стоимость не превышает 3 тысяч рублей.

Также стоит присмотреться к чуть более дорогим, но всё же бюджетным моделям Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy M11 с ёмкостью аккумулятора от 4000 мА⋅ч — они оснащены всеми необходимыми функциями для повседневного использования, а их стоимость не превышает 10 тысяч рублей. Для детей, которые любят поиграть с одноклассниками, по мнению эксперта, может подойти модель realme C3. Однако Кузнецова отмечает, что для этих устройств необходимо будет докупить чехол и наклеить защитное стекло.

Для средних классов

По мнению эксперта, при выборе мобильного телефона для детей постарше необходимо обратить внимание на актуальный процессор для игр и мультимедиа, а также хорошую камеру — не только для развлечений, но и для того, чтобы фотографировать учебные материалы, тетради одноклассников и записи на доске.

Наиболее подходящей бюджетной моделью, как отмечает Кузнецова, может быть Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Устройство оснащено хорошей камерой, достаточно мощным процессором, ёмким аккумулятором, а также модулем NFC для бесконтактной оплаты покупок в магазинах. Средняя стоимость такого смартфона около 17 тысяч рублей.

Для детей, которые любят и учатся фотографировать, может подойти модель Xiaomi Redmi Note 9S со средней стоимостью около 16 тысяч рублей. Гаджет оснащён четырьмя основными камерами, что позволяет делать высококачественные снимки. Любителям известных брендов в том же ценовом сегменте, по мнению Кузнецовой, может понравиться Samsung Galaxy M21.

Автор: Анна
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