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Яндекс.Маркет рассказал, как россияне собирают детей в школу

В 2021 году типичный российский школьник пойдёт на учёбу с тёмным рюкзаком, в который положит пенал цвета хаки, тонкие тетради, чёрные карандаши, пластмассовую линейку и шариковые ручки. Такой собирательный портрет составил Яндекс.Маркет по результатам своего исследования. В нём сервис изучил, какие школьные товары россияне покупают к 1 сентября и как изменились предпочтения пользователей за год. Учитывались данные о заказах на маркетплейсе за этот август и за такой же период годом раньше.

Маркет выяснил также, каких цветов рюкзаки чаще всего заказывают к 1 сентября в этом году. Самым популярным цветом оказался чёрный — как и год назад. В топ-5 ещё вошли серый, синий, розовый и фиолетовый.

С новыми вещами — за новыми знаниями

Среди школьных пеналов в этом году особой популярностью у покупателей пользуются те, которые оформлены в военной стилистике — например, с расцветкой хаки. Именно на такие товары пришлось больше всего заказов в этой категории. Годом раньше в ней лидировали по продажам другие товары — пеналы-тубусы.

К новому учебному году среди тетрадей пользователи чаще всего заказывают тонкие, 12-листовые — годом раньше было так же. При этом люди стали активнее покупать толстые тетради в 240 листов — в августе 2021 их продажи увеличились в 9 раз по сравнению с таким же периодом 2020. А вот по разлиновке самыми популярными оказались тетради в клетку.

Среди письменных ручек первое место по продажам перед 1 сентября в этом году досталось шариковым, второе — гелевым. По цветам самые популярные ручки — с синими стержнями, на второй строчке — с чёрными. Интересно, что стирающиеся ручки пользователи заказывают к новому учебному году в 1,5 раза чаще, чем год назад. А вот капиллярные ручки, которые обычно используют для черчения и рисования, наоборот, теряют в популярности — в августе 2021 их продажи уменьшились в 5 раз относительно такого же периода прошлого года.

В категории линеек тоже сменился лидер. К этому 1 сентября пользователи чаще всего заказывают пластиковые линейки, хотя годом раньше они активнее покупали деревянные. А вот в карандашах всё стабильно: в этом году в топе продаж — обычные чернографитные карандаши, как и год назад. Причём в августе 2021 число заказов таких товаров выросло в 2 раза по сравнению с этим же периодом годом раньше.

Изменения коснулись и самой важной для школьника вещи — дневника. К новому учебному году пользователи чаще всего покупают дневники с цветными обложками. А вот продажи таких товаров с белыми обложками упали в 2,5 раза относительно августа 2020 года. Среди цветных в топе продаж дневники с патриотическими обложками — с изображением Московского Кремля и флага России. Интересно, что дневники с футболистами на обложках в этом августе не так популярны, как в прошлом: годом раньше продаж таких товаров было в 70 раз больше.

Глобусы и звёздное небо

У россиян вырос интерес к глобусам — вероятно, на это повлияло закрытие границ между странами и ограничения в путешествиях по миру. В августе 2021 пользователи в 4 раза чаще покупали глобусы, чем в этом же месяце 2020. Лидеры по продажам в этой категории — глобусы, на которых обозначены горы, реки и другие физические объекты, а также страны и города. А ещё люди стали активнее покупать астрономические глобусы со звёздным небом — в августе прошлого года заметного роста интереса к ним не было.

Автор: Анна
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