Яндекс.Маркет рассказал, какие флагманы Android подешевели сильнее всего

Аналитики сервиса для выбора товаров Яндекс.Маркет изучили, как изменилась стоимость самых популярных предложений смартфонов с ОС Android, и выяснили, какие модели можно выгоднее всего приобрести сейчас.

В целом, за последний год пользователи Яндекс.Маркета выбирали смартфоны с ОС Android в 82% случаев. При этом 30% всех переходов по предложениям смартфонов пришлись на телефоны бренда Xiaomi. На втором месте — Samsung (19%), на третьем — Apple (14%), на четвёртом — Honor (8%).

Самой популярной линейкой смартфонов стала Xiaomi Redmi Note. Предложения таких смартфонов на Яндекс.Маркете выбирали в 9% случаев. Далее идут смартфоны Xiaomi Redmi (8%) и Samsung Galaxy S (6%).

Аналитики изучили, как с апреля по август 2019 года изменилась стоимость самых популярных смартфонов с ОС Android. Ниже представлен список 5 популярных моделей смартфонов, усреднённая стоимость популярных предложений которых на Яндекс.Маркете снизилась сильнее всего с мая по август 2019 года:

HUAWEI Mate 20 Pro, версия 6/128GB: стоимость упала почти на 24%, с 54 900 до 41 800 рублей. Xiaomi Redmi Note 7, версия 4/64GB — самый популярный из этого списка смартфон на Яндекс.Маркете за этот период. За полгода стоимость упала на 23%: с 15 900 до 12 250 рублей. Samsung Galaxy A8 (2018), версия 32GB: его предложения стали дешевле на 20%. В апреле усреднённая стоимость популярных предложений составляла 18 300 рублей, а в августе — 14 600 рублей. Honor 10, версия 4/64GB: пользователи Маркета теперь выбирают предложения на 18% дешевле. Стоимость опустилась с 22 500 до 18 400 рублей. Xiaomi Redmi S2, версия 3/32GB: на 16%, с 10 000 до 8 400 рублей, изменилась аналогичная стоимость предложений этой модели.

Результаты комментирует Аркадий Маркарьян, руководитель категории электроники департамента по развитию международного бизнеса Яндекс.Маркета: «Хоть новые смартфоны и появляются в продаже каждый квартал, не нужно упускать из виду старые модели. Я бы рекомендовал обратить внимание на предложения, которые всё ещё актуальны по своим техническим характеристикам, но стоимость их уже достаточно опустилась. Достаточно мощные флагманы прошлых сезонов сейчас можно найти дешевле, чем будут стоить бюджетные новинки 2019 года. Например минимум 4Гб оперативной памяти хватит для работы большинства приложений. Процессор Qualcomm Snapdragon 845, работающий в флагманских смартфонах прошлого сезона, как правило обладает даже избыточной производительностью и вполне закроет потребности пользователя сегодняшнего дня. Рекомендую обратить внимание на возможность удобной бесконтактной оплаты — чтобы оплачивать покупки смартфоном, выбирайте модель с модулем NFC. Очень удачно, с моей точки зрения, выглядит модель Xiaomi Redmi Note 7, которая регулярно входит в список самых популярных смартфонов у пользователей Яндекс.Маркета. Да и по всему миру таких телефонов продано уже более 20 миллионов штук. Всё это ещё раз доказывает, что Xiaomi Redmi Note 7 — тот самый пример успешной модели, которая имеет продолжительный срок жизни на рынке и долго пользуется спросом у пользователей. Если вы не гонитесь за новинками и хотите сделать выгодную покупку, стоит обратить внимание именно на подобные успешные модели».

В исследовании рассматривались предложения моделей, которые пользовались наибольшей популярностью у пользователей Яндекс.Маркета с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года.