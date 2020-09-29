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Яндекс.Маркет рассказал, какие презервативы предпочитают россияне

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
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Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на презервативы и рассказали, что пользуется популярностью у россиян. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 9 сентября 2019 года по 8 сентября 2020 года.

Традиционно спрос на категорию начинает расти с наступлением холодов. Особой популярностью среди россиян презервативы пользуются в новогодние праздники и в феврале, накануне Дня всех влюблённых. Так, например, в этом году один из пиков спроса на категорию пришёлся на 13 февраля — тогда за неделю количество переходов на категорию выросло на 53%. В среднем россияне готовы потратить на покупку контрацептивов около 550 рублей.

Чаще всего пользователи Яндекс.Маркета отдают предпочтение изделиям Durex — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения этого производителя. На втором месте по популярности бренд Contex (21%), а на третьем — MY.SIZE (9%).

При выборе презервативов в 83% случаев россияне ищут классические гладкие модели. По 8% пользовательских переходов пришлось на презервативы увеличенного размера, ароматические контрацептивы и с анестетиком. Менее популярны варианты с комбинированной (7%) и точечной поверхностью (5%).

Как отмечают эксперты сервиса, ароматические презервативы пользуются особой популярностью среди жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Рязанской и Саратовской областей. Вариантам с анестетиком чаще отдают предпочтение пользователи из Ивановской области и Мордовии. А контрацептивы увеличенного размера на сервисе чаще всего ищут жители Волгоградской, Калининградской и Томской областей. Презервативы с комбинированной и ребристой поверхностью пользуются особой популярностью в Липецкой области. Также ребристые варианты предпочитают в Архангельской, Орловской и Белгородской областях. Контрацептивами с точечной поверхностью чаще интересуются пользователи из Приморского края, Брянской области и Дагестана, а классические гладкие презервативы оказались самыми популярными среди жителей Томска.

В целом распределение интересов по некоторым регионам выглядит так:

  • Ароматические — Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Владимир, Мурманск.
  • С анестетиком — Иваново, Мордовия, Чувашия, Алтай, Югра.
  • Гладкие — Томск, Оренбург, Удмуртия.
  • Комбинированные — Липецк, Пенза, Хабаровск, Курск, Воронеж, Кострома, Тверь.
  • Ребристые — Архангельск, Орёл, Липецк, Белгород.
  • Точечные — Дагестан, Брянск, Приморский край, Астрахань, Ставрополь, Тула, Тамбов.
  • Увеличенные — Волгоград, Калининград, Томск, Ярославль.
Компании и сервисы: Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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