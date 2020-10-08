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Яндекс.Маркет рассказал, какую умную технику предпочитают россияне

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Xiaomi
Xiaomi
Электроника

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на умную технику и рассказали, что популярно среди россиян и сколько они готовы потратить на покупку гаджетов. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 4 октября 2020-го.

Как отмечает Наталия Мухина, эксперт категории «Бытовая техника» Яндекс.Маркета, умная техника — это гаджеты и бытовая техника, которые встраиваются в экосистему умного дома и могут управляться дистанционно либо работать автономно по заданному сценарию без участия человека. Как отмечает эксперт, сейчас на рынке появляется всё больше умных устройств — от музыкальных колонок до лампочек.

По данным сервиса, в этом году у россиян особой популярностью среди умных устройств пользовались умные колонки. Так, в течение всего года россияне интересовались категорией в среднем в 2,5 раза чаще, чем в 2019 году, а потратить на покупку были готовы около 7500 рублей. По мнению Мухиной, одной из причин такой популярности стал режим самоизоляции — чтобы не чувствовать себя одиноко, многие приобретали колонки для общения с голосовыми помощниками: устройство умеет включать музыку, проигрывать сказку, заводить будильник, напоминать о важных делах и многое другое. Например, в этом году чаще всего россияне отдавали предпочтение компактной Яндекс.Станции Мини.

Как отмечает эксперт, среди россиян более популярными становятся и другие умные устройства. Так, например, особой популярностью пользуются диагностические весы, которые позволяют определять соотношение мышечной, костной и жировой тканей, а также другие параметры. Чаще всего россияне выбирали модель от китайского производителя Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 со средней стоимостью около 2 тысяч рублей. Традиционно такой гаджет пользуется популярностью накануне 8 марта. Также интерес к категории начинает расти весной с приходом тёплой погоды, когда многие начинают увеличивать спортивную нагрузку и больше следить за здоровьем.

Помимо весов, как отмечает Мухина, большой популярностью пользуются и роботы-пылесосы. В этом году россияне интересовались категорией почти в 2 раза чаще, чем в прошлом. В среднем пользователи Яндекс.Маркета готовы отдать на покупку гаджета около 17 тысяч рублей, а самой популярной моделью стал робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner со средней стоимостью около 15 тысяч рублей.

По мнению эксперта, умная техника всё чаще «проникает» в дома россиян: умные гаджеты для дома позволяют упростить решение таких бытовых задач, как уборка, стирка, приготовление напитков, а также помогают следить за здоровьем и развлекать владельца.

Компании и сервисы: Xiaomi, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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