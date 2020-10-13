+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет рассказал, когда покупать новые модели iPhone

В день презентации новых моделей Apple iPhone эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на гаджеты и рассказали, какие модели популярны у россиян и когда лучше всего покупать новые iPhone. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 8 октября 2020-го.

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, традиционно цены на только что презентованные модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость «выравнивается» и с весны меняется уже незначительно. Специалисты подчёркивают, что покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остаётся ещё полгода.

По данным сервиса, при выборе мобильного телефона чаще всего россияне обращают внимание на устройства китайского производителя Xiaomi — 28% пользовательских переходов в 2020 году пришлось на предложения этого бренда. На втором месте по популярности оказался Samsung (22%), а только на третьем — Apple с 18% переходов.

В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб. Второй по популярности моделью стал iPhone Xr, а третьей — iPhone 11 Pro.

Модели 2018 года

В сентябре 2018 года Apple анонсировала две новые линейки смартфонов: iPhone Xr и более дорогой вариант iPhone Xs/Xs Max (с экраном 6,5″). Основные отличия моделей заключаются в технологии изготовления экрана, количестве задних камер, аккумуляторе и некоторых других параметрах. Линейка Xs оснащена более качественным функционалом.

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, с начала 2019 года большинство моделей, анонсированных в 2018-м, показывали стабильное снижение стоимости. Сильнее всего потеряла в стоимости линейка смартфонов Xs. Гаджеты подешевели за 2019 год более чем на 30%, особенно модель с 64 Гб.

Гаджеты из линейки Xs Max в прошлом году потеряли в цене чуть менее 30%. А линейка Xr за год потеряла в стоимости меньше всего — к началу 2020-го смартфоны стояли примерно на 20% ниже, чем в начале прошлого года.

Модели 2019 года

В сентябре прошлого года Apple анонсировала очередные новинки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Официальный старт продаж в России пришёлся на вторую половину сентября 2019 года.

Через два месяца после старта продаж цены на новые модели начали падать. Сильнее всего подешевел iPhone 11 Pro 512 Гб. К ноябрю устройство потеряло в стоимости уже 15%.

Самая популярная модель из новинок — iPhone 11 64 Гб — на старте продаж стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас средняя цена на него на Маркете составляет чуть более 50 тысяч рублей. В целом линейка iPhone 11 на данный момент потеряла в цене меньше всего.

Таким образом, стоимость линеек Xr и 11 снижалась медленнее всего. По словам экспертов Яндекс.Маркета, эти модели наиболее популярны среди пользователей, поэтому и цена на них не меняется так сильно, как на модели других линеек. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, цены практически на все Apple iPhone сейчас находятся на минимальном уровне, поэтому эксперты Яндекс.Маркета рекомендуют задуматься о покупке старой модели iPhone именно сейчас, а новой — весной.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

12 октября / Комментарии
Авито: рынок готового бизнеса в России восстанавливается

Авито: рынок готового бизнеса в России восстанавливается

Аналитики Авито исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам III квартала 2020 года. Эксперты отмечают рост сразу в нескольких сферах по сравнению со II кварталом. Больше всего на продажу выставляют бизнесы в сфере сельского хозяйства, при этом эксперты выявили снижение интереса к бизнесу в этой отрасли.

далее →

8 октября / Комментарии
Яндекс.Маркет рассказал, какую умную технику предпочитают россияне

Яндекс.Маркет рассказал, какую умную технику предпочитают россияне

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на умную технику и рассказали, что популярно среди россиян и сколько они готовы потратить на покупку гаджетов. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 4 октября 2020-го.

далее →

8 октября / Комментарии
Сервис igooods увеличил оборот почти в 3 раза до 1,7 млрд руб

Сервис igooods увеличил оборот почти в 3 раза до 1,7 млрд руб

Компания igooods в III квартале совершила доставок на 1,7 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. За 9 месяцев 2020 г. выручка сервиса составила 5,7 млрд руб.

далее →

6 октября / Комментарии
Авито: продажи мобильных телефонов в России заметно выросли в III квартале

Авито: продажи мобильных телефонов в России заметно выросли в III квартале

По данным Авито, по итогам III квартала 2020 года на платформе было продано на 21% больше мобильных телефонов, чем в аналогичный период в прошлом году и на 16% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Лидерами по востребованности стали iPhone, Samsung и Xiaomi: на эти марки пришлось 73% всех продаж.

далее →

5 октября / Комментарии
Локальная часть AliExpress за полгода удвоилась

Локальная часть AliExpress за полгода удвоилась

К концу сентября с AliExpress работали более 22 тысяч российских продавцов, в ассортименте которых более 3,5 млн товаров. По сравнению с весной эти показатели выросли в два раза: в марте на платформе было 10 тысяч продавцов с ассортиментом из 1,5 млн товаров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!