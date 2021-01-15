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Яндекс.Маркет рассказал, на что россияне тратили деньги в новогодние каникулы

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали потребительский спрос в январе и рассказали, на что россияне тратили деньги на новогодних каникулах. В исследовании использовались данные о заказах с 1 по 11 января 2021 года.

При подготовке к Новому году россияне активно покупали на Яндекс.Маркете подарки — товары для дома (в основном посуду и кухонные принадлежности), детские товары (игрушки и игры), электронику (портативную технику), а также товары для красоты и ухода за собой. Одними из самых популярных подарков стали наборы ножей, беспроводные наушники и умные колонки.

Чистота в доме

Начиная с 1 января, россияне стали больше обращать внимание на товары для дома — в основном на бытовую химию. Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, клиенты маркетплейса чаще всего покупали средства для стирки, мытья посуды и чистящие средства.

Также большим спросом пользовались наборы посуды и сковороды. По мнению экспертов сервиса, кто-то покупал такие товары в подарок, а кто-то вместе с уборкой пополнял запасы после семейных торжеств.

Приводим себя в порядок

Накануне Нового года категория товаров для красоты была на четвёртом месте по популярности, а во время каникул перешла на второе. По мнению экспертов маркетплейса, после новогодних торжеств россияне захотели привести себя в порядок и начали активно покупать товары для ухода за собой.

С 1 по 11 января россияне чаще всего заказывали средства для волос — в основном ухаживающие спреи, увлажняющие маски и сыворотки. Также они во время каникул ухаживали за лицом и телом — заказывали на Яндекс.Маркете маски, гидрогелевые патчи для глаз, а также увлажняющие гели для тела. Особым спросом, по данным экспертов, пользовалась косметика с охлаждающим эффектом.

Игры для себя и детей

Если накануне Нового года россияне в категории детских товаров в основном покупали подарки — игрушки и игры, — то на каникулах наибольшей популярностью стали пользоваться товары для мам и малышей — подгузники, салфетки, детское питание и другие товары.

Тем не менее, игрушки и игры россияне продолжили покупать, а самыми популярными стали настольные игры Дженга и Имаждинариум, а также детские конструкторы.

Рождественский стол

Накануне Рождества россияне активно закупали продукты к праздничному столу. Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, в начале января клиенты сервиса сделали в 2 раза больше заказов с продуктами, чем накануне Рождества в прошлом году.

Пик спроса на категорию пришёлся на 5 января — тогда россияне чаще всего покупали бакалейные товары и кондитерские изделия. Особым спросом пользовались чай и шоколад. По мнению экспертов сервиса, ими не только угощали гостей, но и вручали их в качестве подарков.

Автор: Анна
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