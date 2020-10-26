Яндекс.Маркет рассказал о популярных телефонах десятилетия

В рамках своего 20-летнего юбилея сервис Яндекс.Маркет изучил спрос на мобильные телефоны и рассказал, какие модели пользовались популярностью у россиян за прошедшие 10 лет. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2010 года по 18 октября 2020 года.

2010

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, в начале десятилетия особой популярностью пользовались мобильные телефоны бренда Nokia. Так, в топ-5 по популярности 2010 года вошли четыре модели этого производителя. Единственной моделью другого производителя стал Apple iPhone 4 с объёмом памяти 16 Гб. Однако 2010 год стал для Nokia последним, когда гаджеты бренда занимали лидирующие позиции в рейтинге.

Так выглядел топ-5 мобильных телефонов 2010 года:

Nokia 5530 XpressMusic. Apple iPhone 4. Nokia N8. Nokia 5800 XpressMusic. Nokia 5230.

2011

Год спустя на первое место в рейтинге популярных гаджетов вышел Samsung с новинкой — моделью Galaxy S II GT-I9100. По данным экспертов, 2011 год стал «переломным» для Nokia — тогда ни одна модель производителя не попала в десятку самых популярных, а все места были заняты гаджетами от Samsung, Apple и HTC.

Топ-5 самых популярных мобильных телефонов в 2011 году:

Samsung Galaxy S II GT-I9100. Apple iPhone 4S. Samsung Galaxy Note GT-N7000. Apple iPhone 4. HTC Wildfire S.

2012

В 2012 году лидерство уверенно делили между собой Samsung и Apple. В тот год производители выпустили свои новинки — Galaxy S III GT-I9300 и iPhone 5 — которые заняли верхние позиции в рейтинге. HTC также попал в шорт-лист, но его модель One X заняла лишь 8 место. Чуть менее популярным стал гаджет Sony Xperia S, которому досталось 9 место в списке. Как отмечают эксперты сервиса, 2012 год стал первым, когда Sony удалось попасть в топ-10.

В целом пятёрка самых популярных гаджетов 2012 года выглядела так:

Samsung Galaxy S III GT-I9300. Apple iPhone 5. Apple iPhone 4S. Samsung Galaxy Note II GT-N7100. Samsung Galaxy S II GT-I9100.

2013

Спустя год первые позиции рейтинга стал занимать Apple со своими новинками — iPhone 5S и iPhone 5. Модель от Samsung, которая была популярна в 2012 году, осталась в рейтинге, но заняла уже третью позицию. Тогда же 7 и 8 места достались телефонам от Sony — Xperia Z1 и Xperia Z, а 9 место занял «новичок» рейтинга — HTC One.

Список пяти самых популярных смартфонов 2013 года выглядел так:

Apple iPhone 5S. Apple iPhone 5. Samsung Galaxy S III GT-I9300. Apple iPhone 4S. Apple iPhone 5C.

2014

В 2014 году Apple продолжал уверенно лидировать в рейтинге популярных мобильных телефонов, но набрал обороты и Sony — модели этого производителя заняли несколько мест в рейтинге топ-10 смартфонов, а Samsung упал до 5 и 6 мест. Тогда же в список десяти популярных телефонов впервые попала модель от ASUS — девятое место рейтинга занял ZenFone 5 A501CG.

Пятёрка популярных смартфонов 2014 года:

Apple iPhone 5S. Apple iPhone 6. Sony Xperia Z3 Compact. Sony Xperia Z1 Compact. Samsung Galaxy S5 SM-G900F.

2015

В 2015 году в лидеры вышли китайские производители — четвёртое место в рейтинге заняла модель Meizu M2 mini, а пятое — ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL, уступив первые позиции Apple. Этот год станет первым и единственным, когда гаджеты от Meizu и ASUS займут высокие позиции в общем рейтинге. Как отмечают эксперты сервиса, по сравнению с предыдущими годами, в 2014-м Samsung «сдал» позиции, и ему удалось занять только 7 место со своей моделью Galaxy S6 SM-G920F.

Топ-5 популярных телефонов по итогам 2015 года:

Apple iPhone 6S. Apple iPhone 6. Apple iPhone 5S. Meizu M2 mini. ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL.

2016

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, по итогам 2016 года в топ вышел новый лидер рынка — Xiaomi. Китайский производитель обошёл Apple и занял 1 и 2 места рейтинга со своими новинками — Redmi 4 Prime и Redmi Note 3 Pro. Более того, эксперты сервиса отмечают, что 2016 год стал первым, когда рейтинг топ-10 самых популярных смартфонов среди россиян поделили два бренда: Xiaomi и Apple. Остальные производители попали только в двадцатку популярных гаджетов.

В целом рейтинг самых популярных смартфонов 2016 года выглядел так:

Xiaomi Redmi 4 Prime. Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Apple iPhone 6S. Apple iPhone 7. Apple iPhone 6S Plus.

2017

Год спустя лидерами снова были Xiaomi и Apple, однако Samsung в марте того года выпустил свой новый флагман — Galaxy S8 — который сразу занял четвёртое место. Тогда же впервые в топ-30 популярных гаджетов не вошли другие бренды, кроме Xiaomi, Apple и Samsung, которые стали тремя крупнейшими игроками на рынке.

Топ-5 популярных мобильных телефонов 2017 года:

Xiaomi Redmi 4 Prime. Xiaomi Redmi 4X. Apple iPhone 7. Samsung Galaxy S8. Xiaomi Redmi Note 4X.

2018

Впервые в рейтинге топ-10 популярных мобильных телефонов Xiaomi досталось 8 мест. Единственными моделями, которые смогли конкурировать с китайским производителем, стали Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone X, занявшие 3 и 4 места. Тогда же к списку топ-10 впервые приблизился HUAWEI — он оказался на 11 месте с моделью P20 Lite.

Рейтинг пяти самых популярных смартфонов 2018-го:

Xiaomi Redmi Note 5. Xiaomi Redmi 5 Plus. Samsung Galaxy S8. Apple iPhone X. Xiaomi Redmi 4X.

2019

В завершающий десятилетие год безусловным лидером стал Xiaomi со своим смартфоном Redmi Note 7. В тот же год Samsung сумел «набрать» обороты и вышел на второе место рейтинга, а новинка от Apple — iPhone 11 — заняла лишь 4 место.

Топ-5 самых популярных смартфонов 2019 года:

Xiaomi Redmi Note 7. Samsung Galaxy A50. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Apple iPhone 11. Xiaomi Redmi Note 8T.

По мнению Кирилла Родина, эксперта категории «Электроника», прошедшее десятилетие показало «эволюцию» брендов на рынке мобильных телефонов. В 2010-м лидером был Nokia, однако быстро «сдал» позиции и передал лидерство Samsung и Apple, которые сейчас стали одними из мировых лидеров. В 2016 году рейтинги занял новый игрок — Xiaomi. Китайский производитель завоевал любовь благодаря своим надежным и бюджетным гаджетам. По данным Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины, в этом году при выборе смартфона в 28% случаев россияне отдают предпочтение гаджетам от Xiaomi. На предложения Samsung пришлось 22%, а на Apple — 19% пользовательских переходов.