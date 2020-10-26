Яндекс.Маркет рассказал о популярных телефонах десятилетия
В рамках своего 20-летнего юбилея сервис Яндекс.Маркет изучил спрос на мобильные телефоны и рассказал, какие модели пользовались популярностью у россиян за прошедшие 10 лет. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января 2010 года по 18 октября 2020 года.
2010
Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, в начале десятилетия особой популярностью пользовались мобильные телефоны бренда Nokia. Так, в топ-5 по популярности 2010 года вошли четыре модели этого производителя. Единственной моделью другого производителя стал Apple iPhone 4 с объёмом памяти 16 Гб. Однако 2010 год стал для Nokia последним, когда гаджеты бренда занимали лидирующие позиции в рейтинге.
Так выглядел топ-5 мобильных телефонов 2010 года:
- Nokia 5530 XpressMusic.
- Apple iPhone 4.
- Nokia N8.
- Nokia 5800 XpressMusic.
- Nokia 5230.
2011
Год спустя на первое место в рейтинге популярных гаджетов вышел Samsung с новинкой — моделью Galaxy S II GT-I9100. По данным экспертов, 2011 год стал «переломным» для Nokia — тогда ни одна модель производителя не попала в десятку самых популярных, а все места были заняты гаджетами от Samsung, Apple и HTC.
Топ-5 самых популярных мобильных телефонов в 2011 году:
- Samsung Galaxy S II GT-I9100.
- Apple iPhone 4S.
- Samsung Galaxy Note GT-N7000.
- Apple iPhone 4.
- HTC Wildfire S.
2012
В 2012 году лидерство уверенно делили между собой Samsung и Apple. В тот год производители выпустили свои новинки — Galaxy S III GT-I9300 и iPhone 5 — которые заняли верхние позиции в рейтинге. HTC также попал в шорт-лист, но его модель One X заняла лишь 8 место. Чуть менее популярным стал гаджет Sony Xperia S, которому досталось 9 место в списке. Как отмечают эксперты сервиса, 2012 год стал первым, когда Sony удалось попасть в топ-10.
В целом пятёрка самых популярных гаджетов 2012 года выглядела так:
- Samsung Galaxy S III GT-I9300.
- Apple iPhone 5.
- Apple iPhone 4S.
- Samsung Galaxy Note II GT-N7100.
- Samsung Galaxy S II GT-I9100.
2013
Спустя год первые позиции рейтинга стал занимать Apple со своими новинками — iPhone 5S и iPhone 5. Модель от Samsung, которая была популярна в 2012 году, осталась в рейтинге, но заняла уже третью позицию. Тогда же 7 и 8 места достались телефонам от Sony — Xperia Z1 и Xperia Z, а 9 место занял «новичок» рейтинга — HTC One.
Список пяти самых популярных смартфонов 2013 года выглядел так:
- Apple iPhone 5S.
- Apple iPhone 5.
- Samsung Galaxy S III GT-I9300.
- Apple iPhone 4S.
- Apple iPhone 5C.
2014
В 2014 году Apple продолжал уверенно лидировать в рейтинге популярных мобильных телефонов, но набрал обороты и Sony — модели этого производителя заняли несколько мест в рейтинге топ-10 смартфонов, а Samsung упал до 5 и 6 мест. Тогда же в список десяти популярных телефонов впервые попала модель от ASUS — девятое место рейтинга занял ZenFone 5 A501CG.
Пятёрка популярных смартфонов 2014 года:
- Apple iPhone 5S.
- Apple iPhone 6.
- Sony Xperia Z3 Compact.
- Sony Xperia Z1 Compact.
- Samsung Galaxy S5 SM-G900F.
2015
В 2015 году в лидеры вышли китайские производители — четвёртое место в рейтинге заняла модель Meizu M2 mini, а пятое — ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL, уступив первые позиции Apple. Этот год станет первым и единственным, когда гаджеты от Meizu и ASUS займут высокие позиции в общем рейтинге. Как отмечают эксперты сервиса, по сравнению с предыдущими годами, в 2014-м Samsung «сдал» позиции, и ему удалось занять только 7 место со своей моделью Galaxy S6 SM-G920F.
Топ-5 популярных телефонов по итогам 2015 года:
- Apple iPhone 6S.
- Apple iPhone 6.
- Apple iPhone 5S.
- Meizu M2 mini.
- ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL.
2016
Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, по итогам 2016 года в топ вышел новый лидер рынка — Xiaomi. Китайский производитель обошёл Apple и занял 1 и 2 места рейтинга со своими новинками — Redmi 4 Prime и Redmi Note 3 Pro. Более того, эксперты сервиса отмечают, что 2016 год стал первым, когда рейтинг топ-10 самых популярных смартфонов среди россиян поделили два бренда: Xiaomi и Apple. Остальные производители попали только в двадцатку популярных гаджетов.
В целом рейтинг самых популярных смартфонов 2016 года выглядел так:
- Xiaomi Redmi 4 Prime.
- Xiaomi Redmi Note 3 Pro.
- Apple iPhone 6S.
- Apple iPhone 7.
- Apple iPhone 6S Plus.
2017
Год спустя лидерами снова были Xiaomi и Apple, однако Samsung в марте того года выпустил свой новый флагман — Galaxy S8 — который сразу занял четвёртое место. Тогда же впервые в топ-30 популярных гаджетов не вошли другие бренды, кроме Xiaomi, Apple и Samsung, которые стали тремя крупнейшими игроками на рынке.
Топ-5 популярных мобильных телефонов 2017 года:
- Xiaomi Redmi 4 Prime.
- Xiaomi Redmi 4X.
- Apple iPhone 7.
- Samsung Galaxy S8.
- Xiaomi Redmi Note 4X.
2018
Впервые в рейтинге топ-10 популярных мобильных телефонов Xiaomi досталось 8 мест. Единственными моделями, которые смогли конкурировать с китайским производителем, стали Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone X, занявшие 3 и 4 места. Тогда же к списку топ-10 впервые приблизился HUAWEI — он оказался на 11 месте с моделью P20 Lite.
Рейтинг пяти самых популярных смартфонов 2018-го:
- Xiaomi Redmi Note 5.
- Xiaomi Redmi 5 Plus.
- Samsung Galaxy S8.
- Apple iPhone X.
- Xiaomi Redmi 4X.
2019
В завершающий десятилетие год безусловным лидером стал Xiaomi со своим смартфоном Redmi Note 7. В тот же год Samsung сумел «набрать» обороты и вышел на второе место рейтинга, а новинка от Apple — iPhone 11 — заняла лишь 4 место.
Топ-5 самых популярных смартфонов 2019 года:
- Xiaomi Redmi Note 7.
- Samsung Galaxy A50.
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
- Apple iPhone 11.
- Xiaomi Redmi Note 8T.
По мнению Кирилла Родина, эксперта категории «Электроника», прошедшее десятилетие показало «эволюцию» брендов на рынке мобильных телефонов. В 2010-м лидером был Nokia, однако быстро «сдал» позиции и передал лидерство Samsung и Apple, которые сейчас стали одними из мировых лидеров. В 2016 году рейтинги занял новый игрок — Xiaomi. Китайский производитель завоевал любовь благодаря своим надежным и бюджетным гаджетам. По данным Яндекс.Маркета о переходах пользователей в интернет-магазины, в этом году при выборе смартфона в 28% случаев россияне отдают предпочтение гаджетам от Xiaomi. На предложения Samsung пришлось 22%, а на Apple — 19% пользовательских переходов.
«В этом году у Яндекс.Маркета юбилей — уже на протяжении 20 лет мы помогаем людям выбирать товары и делать покупки. За это время мобильные телефоны стали самой популярной категорией на сервисе. Мы рады, что у нас есть возможность проследить эволюцию этого рынка и рассказать, как менялись предпочтения россиян за последнее десятилетие», — добавил Родин.