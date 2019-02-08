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Яндекс.Маркет рассказал о спросе на детские товары во втором полугодии 2018 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на детские товары на сервисе во втором полугодии 2018 года. Исследовалась динамика спроса, популярные категории. Отдельно аналитики рассмотрели популярные параметры и бренды колясок и конструкторов.

Детские товары начинают чаще искать к Новому году

Спрос на детские товары во втором полугодии 2018 года был на 50% выше, чем в первом. Активно расти интерес к категории начал с ноября. Так, спрос на детские товары на неделе с 17 по 23 декабря был на 72% выше, чем спрос на неделе с 1 по 7 ноября. К Новому году растёт спрос, например, на такие категории детских товаров, как игрушки и игры, товары для зимнего спорта.

Изменение спроса на категорию детских товаров представлено на графике. Пунктирная линия — линия тренда. Она показывает тенденцию пользовательского спроса. Отмечается, что онлайн покупками пользователи сервиса активно интересуются вплоть до последней недели года. За несколько дней до 31 декабря интерес спадает, что может быть обусловлено тем, что за небольшое количество времени до праздника люди сосредотачиваются на подготовке дома и новогоднего стола к встрече нового года и совершают последние покупки в офлайн-точках.

Любимая коляска — Yoya Baby

Среди колясок наиболее популярны модели с механизмом складывания «книжка», их выбирали в 88% случаев. Остальные переходы в магазины пришлись на модели с механизмом «трость». 81% переходов в интернет-магазины пришёлся на предложения моделей с четырьмя колёсами. На втором месте — модели с восемью колёсами (10%) и на третьем — с шестью (6%). На Яндекс.Маркете представлены коляски от более чем 300 производителей. Самым популярным оказался Adamex — на предложения колясок этого бренда пришлось 8% спроса на коляски. На втором месте — Camarelo (4%). Далее идут Yoya и Inglesina — на предложения каждого из этих брендов приходилось около 4% спроса.

В целом, топ-10 популярных на Яндекс.Маркете во втором полугодии производителей колясок выглядит следующим образом:

  1. Adamex
  2. Camarelo
  3. Yoya
  4. Inglesina
  5. Verdi
  6. Tutis
  7. Peg-Perego
  8. Chicco
  9. Babyhit
  10. Riko

Топ-5 самых популярных моделей колясок:

  1. Прогулочная коляска Yoya Baby
  2. Универсальная коляска Verdi Mirage (Eco Premium) (3 в 1)
  3. Прогулочная коляска Camarelo Elf
  4. Прогулочная коляска Yoya Plus
  5. Коляска для новорожденных Inglesina Sofia (шасси Ergo bike)

LEGO — лидер в конструкторах

Самые популярные конструкторы, которые выбирают пользователи Маркета — конструкторы Lego. Их рассматривают в 63% случаев. Самые популярные серии: City (11%), Duplo (9%), Technic (6%).

Топ-5 самых популярных конструкторов во втором полугодии 2018 года на Яндекс.Маркете выглядит так:

  1. Электронный конструктор LEGO Boost 17101 Инструменты для творчества
  2. Электромеханический конструктор LEGO Technic 42065 Скоростной вездеход
  3. Электромеханический конструктор LEGO City 60197 Пассажирский поезд
  4. Электромеханический конструктор LEGO Duplo 10874 Поезд на паровой тяге
  5. Конструктор LEGO Harry Potter 75954 Большой зал Хогвартса
Автор: Анна
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