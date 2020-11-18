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Яндекс.Маркет рассказал, покупку каких гаджетов россияне откладывают на «чёрную пятницу»

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на электронику и рассказали, какие гаджеты россияне чаще всего планируют купить в «чёрную пятницу». В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября 2019 года.

По данным Яндекс.Маркета, традиционно всплески спроса на товары из категории «Электроника» приходятся на «чёрную пятницу» и предновогодний сезон. Такие дорогостоящие покупки обычно откладывают на сезон распродаж.

В прошлом году пик интереса к категории пришёлся на саму «чёрную» пятницу — 29 ноября. В среднем россияне были готовы потратить на покупку электроники 12500 рублей.

Особый рост спроса пришёлся на аудио- и видеотехнику — интерес к таким товарам с 22 по 29 ноября вырос на 65%. Чаще всего пользователи искали телевизоры, а самой популярной моделью стал Xiaomi Mi TV 4S 43.

Также, как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, россияне зачастую откладывают на «чёрную пятницу» покупку другой электроники.

  • Мобильные телефоны. В прошлом году, за неделю с 22 по 29 ноября, спрос на категорию вырос на 43%. Самыми популярными смартфонами оказались Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone 11.
  • Умные часы и браслеты. Чаще всего во время прошлогодней «чёрной пятницы» россияне интересовались браслетом Xiaomi Mi Band 4 и часами Samsung Galaxy Watch.
  • Портативная акустика. В прошлом году во время распродажи самыми популярными моделями стали устройства от JBL — Charge 4, Flip 4 и CLIP 3.
  • Наушники. В 2019 году за неделю до «чёрной пятницы» интерес к категории на Яндекс.Маркете вырос почти на 60%, а самым популярным гаджетом стали беспроводные наушники Xiaomi Redmi AirDots. Следом за ними в рейтинге следовали Apple AirPods 2 и AirPods Pro. По мнению экспертов сервиса, такие гаджеты — одни из самых популярных подарков на Новый год, и приобретают их именно в «чёрную пятницу», чтобы сделать покупку максимально выгодной.

«По нашим оценкам, в «чёрную пятницу» особым спросом будут пользоваться гаджеты, которые заняли первые строчки в топе самых популярных у россиян в этом году: например, бюджетные смартфоны от Xiaomi, Samsung, Huawei и Honor, а также подешевевшие прошлогодние модели Apple. Также мы ожидаем повышенный спрос не только на наушники и умные часы, но и на браслеты от Xiaomi, Huawei и Honor. По нашим подсчётам, во время ноябрьских распродаж россияне будут всерьёз рассматривать возможность покупки игровых приставок и ноутбуков, спрос на которые сильно вырос во время режима самоизоляции», — прокомментировал Кирилл Родин, эксперт категории «Электроника» Яндекс.Маркета.

Автор: Анна
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