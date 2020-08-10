Яндекс.Маркет рассказал, сколько стоит заниматься различными видами спорта

Накануне Дня физкультурника эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на спортивные товары и узнали, сколько стоят наборы для занятий различными видами спорта. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 30 июля 2019 года по 29 июля 2020 года.

Для исследования были взяты наиболее популярные среди россиян, по мнению экспертов сервиса, виды спорта и подобраны необходимые наборы инвентаря для занятий. В исследование вошло 10 видов спорта: футбол, баскетбол, велоспорт, йога, беговые лыжи, плавание, бег, скандинавская ходьба, настольный теннис и сноубординг.

Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба, основной атрибут для занятий которой — это специальные палки со средней стоимостью, по данным Яндекс.Маркета, 1241 рубль.

Чуть более дорогим видом спорта оказалась йога — чаще всего россияне переходили на предложения ковриков в интернет-магазины со средней ценой 1864 рубля. Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, особой популярностью коврики для йоги пользовались во время режима самоизоляции. Спрос на категорию начал резко расти с середины марта и достиг пика 5 апреля — тогда за неделю количество переходов на предложения ковриков выросло на 162%. В целом, в первой половине апреля россияне интересовались категорией в 5 раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На третьем месте по стоимости оказался баскетбол. По словам экспертов сервиса, в минимальный набор для занятий входит только мяч, средняя стоимость которого на Яндекс.Маркете около 2000 рублей. В то же время набор для занятий футболом обойдётся в среднем в 6000 рублей. Как отмечают эксперты сервиса, для безопасной игры нужны бутсы, так как футбол в классических кроссовках может быть травмоопасен. В среднем россияне выбирают на Яндекс.Маркете футбольные мячи за 1975 рублей, а бутсы — за 4033 рубля.

Минимальный набор для занятий плаванием (купальник или плавки, а также шапочка) будет стоить в среднем 2575 рублей, а стартовый набор для игры в настольный теннис, в который входят ракетки, мячи и сетка, — в среднем в 3179 рублей.

Как отмечают эксперты Яндекс.Маркета, бег, который многие считают самым бюджетным видом спорта, таковым не является. По их мнению, чтобы снизить уровень травматичности, необходимо использовать беговые кроссовки. Чаще всего россияне интересуются кроссовками на Яндекс.Маркете в среднем за 5175 рублей.

Наиболее дорогими видами спорта из десятки стали беговые лыжи, велоспорт и сноубординг, которые требуют более сложного инвентаря. Так, беговые лыжи среди россиян пользуются большей популярностью, чем горные. В минимальный набор для занятий, по мнению экспертов сервиса, входят сами беговые лыжи, палки и специальные ботинки, и средняя стоимость такого набора — около 14 тысяч рублей. Чуть дороже выйдут занятия велоспортом — в среднем россияне интересуются предложениями велосипедов за 18368 рублей. Самым дорогим видом спорта стал сноубординг — набор из сноуборда, специальных ботинок и креплений в среднем обойдётся в 39 тысяч рублей.