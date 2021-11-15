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Яндекс.Маркет расскажет, как сдать вторсырьё на переработку

Чтобы больше людей заботилось об окружающей среде, Яндекс.Маркет теперь будет рассказывать пользователям о сборе и переработке вторсырья — пластика, бумаги, стекла и других материалов. Первым шагом сервиса в этом направлении стал выпуск особых коробок для упаковки заказов: на них напечатаны подсказки о видах пластика, пригодного для переработки, и советы по сбору отходов для утилизации.

Эти коробки сервис создал ко Всемирному дню вторичной переработки, который ежегодно отмечается 15 ноября. Тем, кто пока только планирует заняться раздельным сбором отходов, коробки маркетплейса подскажут, как это лучше делать, а уже опытные пользователи смогут собрать в такие коробки вторсырьё и прямо в них отнести его в ближайший пункт приёма.

На коробках Маркет рассказывает о распространенных видах пластика и том, какую упаковку из него делают. Наприме, из 1 PET — бутылки для воды, из 4 LDPE — пакеты и стрейч-плёнку, а из 5 PP — контейнеры для готовой еды. Ещё на коробках есть советы по сбору вторсырья — к примеру, бумагу лучше хранить и сдавать в непромокаемых пакетах, чтобы она осталась чистой, а пластик стоит ополаскивать от остатков пищи, которые мешают сбору и переработке. Сами коробки маркетплейса полностью сделаны из утилизированного картона и тоже подходят для переработки.

Маркет и раньше использовал свои коробки в экологических и социальных проектах. Например, сервис решил подарить использованным коробкам вторую жизнь — и сделал из них мебель. А ещё у него был совместный проект с благотворительной организацией «Ночлежка». В коробки маркетплейса пользователи могли положить одежду, телефонные зарядки и другие полезные вещи, а затем отправить бездомным — подопечным Ночлежки.

Автор: Анна
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