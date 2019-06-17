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Яндекс.Маркет разрабатывает сервис аналитики в сфере e-commerce

Яндекс.Маркет разрабатывает аналитический сервис для производителей и продавцов — Яндекс.Маркет Аналитику. Совсем скоро предприниматели смогут изучать российский рынок электронной коммерции в режиме реального времени, с удобным интерфейсом и широким спектром информации, сосредоточенной на одной площадке.

Производителю больше не придётся собирать данные вручную из разных источников: всё необходимое собрано в одном интерфейсе и будет обновляться раз в сутки. Сервис поможет анализировать портрет целевой аудитории и поисковые запросы, эффективность продаж и узнаваемость компаний. Фильтровать информацию можно будет по товарам, их категориям и характеристикам, а также брендам, регионам, полу и возрасту покупателей. Объёмы продаж видны как в денежных, так и в количественных показателях. Кроме того, Яндекс.Маркет Аналитика позволит предпринимателям оценивать свою долю рынка относительно других игроков отрасли. Сервис показывает агрегированные данные, не раскрывая показатели конкретных магазинов.

«Мы строим экосистему, помогающую нашим партнёрам развивать свой бизнес. Удобные аналитические инструменты позволяют лучше понимать поведение аудитории и оценивать результаты компании. С Яндекс.Маркет Аналитикой производителям будет легче определиться с целевой аудиторией, стратегией увеличения объёмов продаж или выбором регионов для запуска рекламных кампаний. Но самое главное — сервис даст возможность более оперативно реагировать на изменения на рынке, и, как следствие, повышать эффективность бизнеса», — прокомментировал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

Аналитические отчёты построены на большом объёме данных о покупателях и продажах. Система будет работать с информацией, предоставленной группой компаний «Яндекс.Маркет», продавцами-партнёрами и открытыми источниками. При расчётах учитываются особенности канала продаж, мнение экспертов и модель рынка, которая формируется с помощью машинного обучения.

До июля Яндекс.Маркет Аналитика будет работать в тестовом режиме. Именно в это время производители смогут стать партнёрами на специальных условиях: получить льготный тариф, доступ к данным ещё до массового запуска сервиса и возможность влиять на разработку продукта. Они будут действовать только для ограниченного количества компаний, которые успеют присоединиться к сервису до окончания тестирования. Первые участники тестирования уже активно используют возможности сервиса.

Интерфейс Яндекс.Маркет Аналитики. Данные на изображении являются вымышленными, приведены в качестве примера и используются только для демонстрации интерфейса.

Автор: Анна
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