Яндекс.Маркет разрешил продавцам раздела «Одежда, обувь и аксессуары» самим создавать карточки товаров

Продавцы одежды на Яндекс.Маркете теперь могут сами создавать карточки товаров. Раньше это было невозможно — для раздела «Одежда, обувь и аксессуары» их готовили только сотрудники маркетплейса.

Товары, для которых доступно создание карточек, можно посмотреть в каталоге, в личном кабинете. Они показываются со статусом «Нет карточки. Можно создать» или «Нет карточки. Не создана из-за ошибки».

Чтобы появилась карточка, нужно передать Маркету обязательные для любых товаров параметры: название, штрихкод, описание и хотя бы одно изображение. Плюс к этому, добавить еще специфическую для одежды и обуви информацию — бренд, размер производителя и одну минимальную мерку для этого размера.

Это можно сделать двумя способами:

в личном кабинете — в каталоге на странице товара,

с помощью Eхсеl-шаблона — скачать его можно на странице «Управление карточками».

Не пропустить обязательные поля помогут ошибки валидации на странице товара — если карточки создаются по одной, в личном кабинете. Если для загрузки контента используется Excel‑шаблон, то в файле все необходимые для заполнения параметры будут подсвечены оранжевым цветом.

Обязательных параметров достаточно, чтобы появилась базовая карточка, и можно было начать продавать. Но если хочется, чтобы покупателям было проще найти товары магазина и принять решение о покупке, рекомендуется передать как можно больше характеристик. Полностью заполненные карточки интереснее — покупатель скорее выберет хорошо представленный товар, чем тот, о котором мало информации. А еще подробные карточки попадают в фильтры, поэтому их проще найти на Маркете.

Сейчас можно создавать карточки в большинстве категорий раздела «Одежда, обувь и аксессуары». Остались только купальники и женское белье — для них указанная возможность откроется в течение осени.