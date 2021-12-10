«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать свою торговую марку детских товаров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, сообщает Forbes. Маркетплейс подал заявку на регистрацию бренда Junion, утверждает пресс-служба.

Маркетплейс отметил, что уже начал предпринимать первые шаги в этом направлении. В декабре он выпустил в продажу детские научные наборы, созданные вместе с блогером Владом A4. «В дальнейшем в первом полугодии 2022 года новые товары продолжат выходить уже под брендом Junion», — отметила пресс-служба сервиса.

О том, что «Яндекс.Маркет» намерен выпускать продукцию под собственными торговыми марками, компания рассказала в сентябре. Ее представитель говорил, что под маркой «Кстати, на Маркете» будут производиться продукты питания, включая печенье, зефир и орехи. Для электроники «Яндекс» планировал создать еще один бренд. Свои бренды в категории продуктов питания уже есть у другого подразделения «Яндекса» — сервиса доставки товаров «Яндекс.Лавка».