Яндекс.Маркет: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на товары для геймеров и рассказали, как менялся пользовательский интерес к категории в этом году. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 7 сентября 2020 года.

Традиционно пик спроса на игровые приставки на Яндекс.Маркете приходится на конец года: на «чёрную пятницу» в конце ноября и накануне Нового года. В этом году ажиотажный спрос на приставки был в апреле и мае, а пик пришёлся на 2 апреля — тогда за две недели количество переходов на предложения консолей в интернет-магазины выросло более чем на 60%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за время режима самоизоляции россияне интересовались категорией почти в 2 раза чаще.

Кроме того, эксперты Маркета зафиксировали аномальный спрос и на уценённые предложения игровых приставок — спрос в начале апреля (по сравнению с началом марта) вырос почти в 4 раза. Эксперты сервиса связывают это с тем, что многие покупали приставки на период самоизоляции и не хотели тратить много денег.

Весенний ажиотаж повлиял на текущий спрос — сейчас интерес к категориям консолей и игр снизился по сравнению с сентябрём прошлого года.

Игровые приставки

Самой популярной игровой приставкой стала Sony PlayStation 4 Pro со средней стоимостью около 33 тысяч рублей, а топ-5 консолей этого года выглядит так:

Sony PlayStation 4 Pro. Sony PlayStation 4 Slim. Nintendo Switch. Microsoft Xbox One X. Microsoft Xbox One S.

В целом пользователи чаще всего интересовались игровыми приставками от Sony — 64% пользовательских переходов пришлось на предложения устройств этого бренда. Второе место заняли консоли от Microsoft (21%), а третье — от Nintendo (15%). Потратить на покупку игровой консоли россияне готовы около 24 тысяч рублей, что на 4 тысячи больше, чем в 2019-м.

Игры для приставок и ПК

Несмотря на повышенный интерес к категории во время режима самоизоляции, пик спроса на игры на Яндекс.Маркете пришёлся на 19 июня — день выхода The Last of Us Part II (Одни из нас: Часть II). Тогда за неделю количество переходов на предложения игр выросло более чем на 95%.

Самой популярной игрой за исследуемый период стала Red Dead Redemption 2, а новинке этого лета — «Одни из нас: Часть II» — также удалось занять место в топ-5. Так выглядит пятёрка наиболее популярных игр этого года:

Red Dead Redemption 2. FIFA 20. Grand Theft Auto V. Одни из нас: Часть II. Minecraft.

В целом наибольшей популярностью у пользователей Яндекс.Маркета пользовались игры от Sony — на долю таких предложений пришлось 15% пользовательских кликов. Далее следовали игры от Electronic Arts (13%) и Rockstar Games (10%). Чаще всего россияне предпочитали играть в экшн — 39% пользовательских переходов пришлось на игры такого жанра. На втором месте приключения (9,4%), а на третьем — шутеры (9,2%).

За последние полгода россияне чаще всего искали предложения игр на Яндекс.Маркете за 2100 рублей — это на 300 рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.