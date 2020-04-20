Яндекс.Маркет: россияне в 2 раза чаще стали интересоваться семенами

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на семена и выяснили, что россияне будут выращивать на своих огородах. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 марта по 12 апреля 2020 года.

В марте и апреле этого года спрос на семена примерно в 2 раза больше, чем в прошлом году. По мнению экспертов сервиса, это связано с тем, что в целом во время самоизоляции растёт спрос на дачные товары (более чем на 50% по сравнению с 29 марта) и россияне переходят на самостоятельное выращивание овощей.

За две недели апреля спрос на категорию вырос примерно на 70% (по сравнению с концом марта). Самым популярным плодом, которым интересовались россияне, стал томат — его семена заняли 6 позиций в десятке наиболее популярных плодов на Маркете. Средняя стоимость наиболее популярных семян томата составила 25 рублей. Чаще всего пользователи сервиса интересовались именно овощами (59% переходов на предложения интернет-магазинов), а уже потом цветами, грибами и другими культурами.

По данным маркетплейса Беру, пользователи в среднем тратили около 400 рублей на покупку семян.