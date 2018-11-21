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Яндекс.Маркет сделал бесплатным размещение товаров до 299 рублей

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Команда Яндекс.Маркета сообщила, что теперь можно бесплатно размещать на площадке товары с ценой 299 рублей или ниже. Пока это эксперимент — он продлится до 17 февраля 2019 года. Участие в эксперименте позволит магазину расширить ассортимент на Маркете и за счёт этого увеличить количество посетителей сайта.

В эксперимент попадут предложения, для которых магазин не поднял стоимость клика выше минимальной. Можно по-прежнему повышать позиции предложений с помощью ставок — но тогда стоимость клика будет списываться со счёта магазина, как и раньше.

Чтобы разместить товары бесплатно, нужно указать ставку 0,01 у. е. или назначить минимальную стоимость клика. Например, если магазин управляет ставками в сервисе PriceLabs, он может собрать товары в группу с помощью фильтров и применить стратегию «Минимальная».

Все требования для обычных предложений на Маркете применимы и для тех, которые размещаются бесплатно. Если у магазина есть ограничения на заказ, он должен сообщить об этом. Так, про минимальное количество товаров в заказе обязательно надо рассказать в прайс-листе, а про минимальную сумму заказа — там же или в личном кабинете.

Команда Маркета рассчитывает, что расширение ассортимента за счёт недорогих товаров увеличит аудиторию сервиса, а магазины смогут привлечь на сайты заинтересованных в покупке людей — с которыми дальше можно работать. Если это будет так, размещение недорогих товаров останется бесплатным. А если нет — за клики снова начнёт списываться плата.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, PriceLabs
Автор: Анна
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