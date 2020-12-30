Яндекс.Маркет снижает комиссии для продавцов во всех категориях товаров

Яндекс.Маркет меняет тарифы для партнёров маркетплейса — с 15 января у сервиса будет единая комиссия за продажу во всех категориях. Ещё будет отменена минимальная комиссия, а комиссия за приём и перечисление денег останется равна 1%.

Единая комиссия для всех категорий

Партнёры платят Маркету комиссию за продажу. Сейчас в зависимости от категории комиссия составляет от 3% до 20%. Например, наушники — 7%, ноутбуки — 3%, контактные линзы — 6%. С 15 января во всех категориях комиссия снизится до 2% — теперь, вне зависимости от категории товара, партнёр будет платить одинаковую долю от его стоимости.

Чтобы на Маркете было выгодно размещать даже недорогие товары, маркетплейс пересмотрит правила о минимальной комиссии — её полностью отменят для партнёров, которые используют фулфилмент Яндекса. Пока она составляет 15 рублей за каждый товар в заказе. Для остальных партнёров минимальная комиссия сохранится только для тех заказов, которые отменяются по вине партнёра. Она составит 75 рублей за каждый товар в заказе — как и сейчас. Если магазин следит за качеством своей работы и отгрузки заказов, то доверие пользователя будет расти, и магазину не придётся платить минимальную комиссию.

«Комиссия за продажу — один из компонентов, из которых складывается стоимость размещения на нашем маркетплейсе. Снижение тарифов позволит сократить совокупные расходы партнёров, и они смогут устанавливать более конкурентные цены на свои товары и увеличить количество заказов, которые получают на Маркете. Тарифы на другие услуги не поменяются», — заявил Иван Миронов, руководитель отдела развития продаж Яндекс.Маркета.

Комиссия за эквайринг остаётся 1%

Весной 2020 года российские маркетплейсы в соответствии с распоряжением Центробанка снизили комиссию за приём и перечисление денег до 1%. Осенью распоряжение отменили, но Маркет решил сохранить пониженную комиссию за эквайринг.

«Продавцы могут сотрудничать с Маркетом по абсолютно разным моделям, поручая нам различные этапы заказа и выбирая самые выгодные для себя способы размещения. Теперь размещение станет ещё выгоднее не только благодаря разнообразию моделей, но и за счёт общего снижения тарифов. Для нас важно, как наши партнёры оценивают выгоду от продажи товаров на Маркете, и комиссия за заказ является ключевым параметром, влияющим на эту оценку», — добавил Миронов.

Как устроена тарификация на маркетплейсе

Магазин может продавать на Яндекс.Маркете по разным моделям, поручая маркетплейсу один, несколько или даже все этапы обработки заказа. Партнёр платит только за те услуги, которые он получает: привлечение заказа, хранение товара, сборку заказа, доставку и приём оплаты. Комиссия за продажу одинакова для всех моделей сотрудничества.

Целиком тарифная сетка с 15 января будет выглядеть так:

Комиссия за продажу — 2% во всех категориях и для всех моделей размещения.

— 2% во всех категориях и для всех моделей размещения. Эквайринг — 1% во всех категориях и для всех моделей размещения.

— 1% во всех категориях и для всех моделей размещения. Обработка заказа — стоимость зависит от схемы работы с маркетплейсом.

Сейчас доступны три модели, где продавец оплачивает обработку и доставку заказа:

FBY (бывшая «Витрина + фулфилмент») — продажи с фулфилментом Яндекса,

FBY+ (бывшая «Витрина + упаковка») — поставка под заказ,

FBS (бывшая «Витрина + доставка») — продажи с фулфилментом магазина.

Доставка заказа до покупателя — стоимость зависит от модели работы.

Ранее Яндекс.Маркет также анонсировал, что с 1 января в рамках эксперимента в 20 категориях вводится символическая комиссия за продажу, складскую обработку и доставку товаров до покупателей для партнёров, которые продают товары по рекомендованным ценам или более низким. Стоимость каждой услуги для одного товара составит 10 копеек (с НДС).