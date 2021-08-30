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Яндекс.Маркет снизил плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно до 1 рубля

Яндекс.Маркет снизил до минимума плату за заказы, которые партнеры привлекают самостоятельно. Теперь она составляет 1 рубль и начисляется, когда покупатель переходит на Маркет по рекламе и делает покупку со страницы магазина. Размер не зависит от количества и стоимости товаров в заказе.

Обязательное условие — покупатель должен прийти по специальной ссылке на Маркет. Ссылки на отдельные товары и весь магазин на Маркете можно найти в личном кабинете на странице Продвижение — Настройки внешнего продвижения. Их можно использовать в настройках любой рекламы, размещать в соцсетях или на сайте.

Также ссылки на отдельные товары можно взять в каталоге:

Страница, которая открывается по специальной ссылке Маркета, — это витрина продавца на маркетплейсе. Сервис активно развивает такие страницы с начала июня 2021 года. На них показываются все товары конкретного магазина, размещенные на сервисе.

Автор: Анна
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