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Яндекс.Маркет снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца

Яндекс.Маркет планирует уменьшить до 1 рубля комиссию за заказы от пользователей, которые пришли на маркетплейс по рекламе продавца — например, из соцсетей. Сервис введет символическую комиссию за такие заказы этим летом. Она поможет продавцам сэкономить, а освободившиеся деньги магазины смогут, к примеру, направить на рекламное продвижение.

Маркетплейс будет удерживать с продавца 1 рубль за весь заказ, а не за каждый товар в корзине. Такая комиссия будет действовать в случае, если пользователь придет на Яндекс.Маркет по рекламе магазина — например, из Директа или Instagram, а потом закажет товары через страницу продавца на маркетплейсе. Чтобы сервис смог отличить таких покупателей, магазину нужно добавить в рекламное объявление ссылку с меткой. В ближайшее время маркетплейс начнет выдавать такие ссылки в личном кабинете продавца.

Страница, которая открывается по специальной ссылке Маркета, — это витрина продавца на маркетплейсе. Сервис активно развивает такие страницы с начала июня 2021 года. На них показываются все товары конкретного магазина, размещенные на сервисе.

Чтобы помочь продавцам с оптимизацией рекламных расходов, недавно Яндекс.Маркет совместно с Яндекс.Директом запустил бонусную программу для партнеров маркетплейса. Магазины, которые продают товары прямо на Маркете, могут получить бонусами до 100% компенсации затрат на рекламу в Директе. Бонусы можно потратить на любую рекламную кампанию в Директе: 1 бонус равен 1 рублю. А оценить эффективность рекламы помогает Яндекс.Метрика — ее счетчик теперь добавляется ко всем страницам магазинов на Маркете. Благодаря этому продавцы могут посмотреть расширенную статистику по заказам и покупателям на Маркете. Например, Метрика показывает данные о продажах и доходах, посещаемости магазина на маркетплейсе, источниках трафика и составе корзины.

Автор: Анна
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