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Яндекс.Маркет снизит комиссию для новых партнёров до 1 рубля

Яндекс.Маркет до конца года снизил комиссию для новых партнёров маркетплейса — за все услуги по продаже товаров они заплатят 1 рубль и 1%-ную комиссию за приём и перечисление денег.

Таким образом, Яндекс.Маркет практически полностью компенсирует комиссии за оформление и размещение товара на витрине, хранение товара, обработку заказа и оплату доставки. Если покупатель вернёт заказ, то, пока действует акция, Маркет компенсирует и доставку товаров от клиента.

Партнёр может участвовать в акции, если сделал первую продажу на маркетплейсе после 1 ноября. Для участия в акции подходят следующие модели сотрудничества: «Витрина + фулфилмент», «Витрина + доставка» и «Витрина + упаковка».

«Мы решили снизить комиссию для новых магазинов именно сейчас, чтобы они могли пройти высокий сезон с хорошими продажами и сделать это с выгодой. Чтобы стимулировать спрос на товары наших партнёров, Яндекс.Маркет регулярно проводит акции для пользователей. Так, 11 ноября мы устроили большую распродажу и раздали покупателям 100 тысяч Маркет Бонусов на 50%-ную скидку, которая была за наш счёт, а не за счёт партнёров. Это позволило серьезно увеличить количество заказов, а доля продаж партнёров от оборота маркетплейса в этот день достигла 67%. Впереди ещё „чёрная пятница“ и Новый год, и тут нам тоже есть чем приятно удивить наших партнёров. Главное — успеть подключиться к маркетплейсу», — отметил Илья Никаноров, руководитель направления B2B Яндекс.Маркета.

Во время акции 11 ноября многие партнёры Маркета зафиксировали аномальный рост продаж. Так, магазин КОЛЕСАТУТ за один день продал товаров почти на 28 миллионов рублей, а число заказов было в 20 раз больше, чем обычно. У магазина Аскона было в 5 раз больше заказов, чем в обычный день продаж на Маркете. Отмечает резкое увеличение продаж и партнёр маркетплейса Petfood.

Акция действует для новых партнёров Маркета. Если у партнёра уже есть магазин, который торгует на маркетплейсе, и он регистрирует ещё один (например, чтобы работать в новом регионе), то он не сможет участвовать в акции.

Автор: Анна
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