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«Яндекс.Маркет» снова ищет ритейл-стартапы

«Яндекс.Маркет» открыл в рамках конкурса GoTech номинацию «Новый ритейл», ориентированную на ритейл-стартапы. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 октября текущего года. Участвовать в нем могут стартапы, занимающиеся технологиями доставки и упаковки товаров, технологиями для шоу-румов, самообслуживанием в сфере ритейла и т. п.

Претендующие на участие в конкурсе проекты должны обладать готовым к продажам минимально жизнеспособным продуктом и сформированной командой. Наряду с этим, они должны быть заинтересованы в интеграции своих решений в маркетплейс «Яндекс.Маркет».

Очный этап отбора на участие в конкурс будет начат 19 октября в головном офисе холдинга «Яндекс». В нем будут проходить питчи полуфиналистов. Обсудить собственные проекты и детали сотрудничества с заказчиками «Яндекс.Маркета» основатели стартапов смогут на «Менторском дне», который пройдет в головном офисе холдинга 19 октября. Финал конкурса состоится 22 ноября в рамках проведения форума GoTech Arena.

Победителям конкурса будет предложено запустить свои проекты в партнерстве с «Яндекс.Маркетом». Трем финалистам будут предоставлены денежные призы в размере 100 000 рублей. Кроме этого, они смогут претендовать на инвестиции от The Untitled Ventures в сумме 100 000 американских долларов.

Автор: Анна
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