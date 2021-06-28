«Яндекс.Маркет» собирается получить фармлицензию

«Яндекс.Маркет» собирается получить лицензию на фармацевтическую деятельность, а также подать заявку на участие в эксперименте по продаже рецептурных лекарств. Об этом сообщил «Фармвестник» со ссылкой на директора GR-проектов Максима Агарева.

Агаев отметил ряд преимуществ, связанных с получением лицензии. «Во-первых, она позволит компании легитимизировать себя в правовом поле фармы. Во-вторых, это даст нам возможность открыть собственные аптеки, из которых мы могли бы доставлять препараты. Не факт, что „Яндекс“ будет этим заниматься, но право такое появится. В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем», — отметил он.

Авдеев подчеркнул,что ограничений в безрецептурном сегменте «Яндекс.Маркета» не предвидится. Компания планирует подать заявки на участие в экспериментально-правовом режиме, при помощи которого она будет доставлять рецептурные лекарства.

В начале июня «Яндекс.Маркет» сообщил, что запустит услугу доставки безрецептурных лекарств. Сначала она будет доступна в Москве, а позже появится в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Первым партнером маркетплейса стала компания «Самсон Фарма». Также стало известно, что Минэкономики запустит эксперимент, в рамках которого в нескольких регионах страны разрешат онлайн-продажу рецептурных лекарств. Участником эксперимента со стороны аптек выступит компания Ozon.