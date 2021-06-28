+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

«Яндекс.Маркет» собирается получить фармлицензию

«Яндекс.Маркет» собирается получить лицензию на фармацевтическую деятельность, а также подать заявку на участие в эксперименте по продаже рецептурных лекарств. Об этом сообщил «Фармвестник» со ссылкой на директора GR-проектов Максима Агарева.

Агаев отметил ряд преимуществ, связанных с получением лицензии. «Во-первых, она позволит компании легитимизировать себя в правовом поле фармы. Во-вторых, это даст нам возможность открыть собственные аптеки, из которых мы могли бы доставлять препараты. Не факт, что „Яндекс“ будет этим заниматься, но право такое появится. В теории это могли бы быть точки, откуда курьер доставляет лекарства. Этот вариант мы изучаем», — отметил он.

Авдеев подчеркнул,что ограничений в безрецептурном сегменте «Яндекс.Маркета» не предвидится. Компания планирует подать заявки на участие в экспериментально-правовом режиме, при помощи которого она будет доставлять рецептурные лекарства.

В начале июня «Яндекс.Маркет» сообщил, что запустит услугу доставки безрецептурных лекарств. Сначала она будет доступна в Москве, а позже появится в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Первым партнером маркетплейса стала компания «Самсон Фарма». Также стало известно, что Минэкономики запустит эксперимент, в рамках которого в нескольких регионах страны разрешат онлайн-продажу рецептурных лекарств. Участником эксперимента со стороны аптек выступит компания Ozon.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 июня / Комментарии
«Реалити в моде»: Lamoda назвала победителя шоу молодых дизайнеров

«Реалити в моде»: Lamoda назвала победителя шоу молодых дизайнеров

Онлайн-площадка Lamoda выпустила финальный эпизод шоу «Реалити в моде», в котором 10 молодых дизайнеров в течение месяца боролись за главный приз — 1 млн рублей на создание своей новой коллекции и возможность продавать ее на Lamoda. Победителем проекта стала 22-летняя Агата Вострикова, основательница московского бренда Agatha Ænter.

далее →

15 июня / Комментарии
Директором по развитию продукта Delivery Club назначен ex-CPO Яндекс.Лавки Денис Блинов

Директором по развитию продукта Delivery Club назначен ex-CPO Яндекс.Лавки Денис Блинов

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club объявляет о назначении на должность директора по развитию продукта (CPO) Дениса Блинова. Ранее Денис возглавлял продуктовый департамент Яндекс.Лавки. 

далее →

11 июня / Комментарии
В Москве появился гигантский попит от AliExpress

В Москве появился гигантский попит от AliExpress

Попит высотой два метра установлен на входе в Зеленую Школу: там 11 июня открылся Общественный огород Зелёной школы и AliExpress.

далее →

8 июня / Комментарии
Lightspeed покупает конструктор интернет-магазинов Ecwid за 500 миллионов долларов

Lightspeed покупает конструктор интернет-магазинов Ecwid за 500 миллионов долларов

Разработчик облачных решений для бизнеса Lightspeed приобрёл у Руслана Фазлыева конструктор интернет-магазинов Ecwid. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на ее официальном сайте. Сумма сделки составила порядка 500 миллионов долларов.

далее →

7 июня / Комментарии
Сбер покупает платформу бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер покупает платформу бизнес-коммуникаций Jivo

Сбер сообщил о приобретении 100% компании «ООО "Живой сайт"», развивающей платформу для общения с клиентами на сайтах Jivo. Соответствующие обязывающие документы подписаны с основателями компании Тимуром Валишевым и Николаем Иванниковым, они останутся в компании на руководящих постах.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!