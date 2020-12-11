Яндекс.Маркет составил рейтинг популярных подарков на Новый год

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года и рассказали, какие товары стали самыми популярными подарками на праздник. В исследовании использовались данные сервиса о заказах с 1 по 31 декабря 2019 года.

Электроника — наушники и умные колонки

Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. В прошлом году пик интереса к категории был зафиксирован 23 декабря — за две недели (с 9 по 23 декабря) количество заказов гаджетов выросло в 2 раза. Чаще всего россияне покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки: беспроводные Apple AirPods и Яндекс.Станцию Мини чёрного цвета.

Товары для дома — наборы ножей, стопок и сервизы

Чуть менее популярной категорией в прошлом году стали товары для дома. Пик интереса к категории был 22 декабря — за две недели количество заказов товаров для дома выросло почти на 50%. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали посуду и кухонные принадлежности, например, наборы ножей, сковород, стопок и столовые сервизы, а средний чек в категории составил около 1400 рублей.

Товары для красоты — патчи, маски и филлеры

Дарили россияне на прошлый Новый год и товары для красоты. Пик спроса пришёлся на 22 декабря — тогда за две недели количество заказов, содержащих товары из этой категории, выросло на 38%. Наибольшей популярностью пользовались товары для ухода за лицом, телом и волосами. В основном россияне заказывали на маркетплейсе маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос и тратили на это в среднем 1060 рублей.

Бытовая техника — электрические зубные щётки, весы и триммеры

Также в канун Нового года россияне покупают бытовую технику. С 8 по 23 декабря прошлого года количество заказов в этой категории выросло почти на 30%. Чаще всего пользователи сервиса покупали технику для красоты — в основном электрические зубные щётки, напольные весы и машинки для стрижки, а средний чек в категории был на уровне 2300 рублей.