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Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок

Яндекс.Маркет станет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. Сервис Беру станет частью Яндекс.Маркета и будет доступен в новом разделе «Покупки».

У пользователя будет единый личный кабинет Маркета, где появятся корзина, история заказов на Беру и все накопленные Беру Бонусы, но уже с новым названием — Маркет Бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки Яндекс.Плюс сохранятся. К концу 2020 года Яндекс.Маркет будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.

Яндекс.Маркет обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом Яндекс.Маркет останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнёров уже около 25 тысяч.

«Партнёры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить Маркету всё, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с Маркетом и аудиторией Яндекса. В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов Яндекса и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах», — подчеркнул Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний Яндекс.Маркета.

Переезд маркетплейса не повлияет на сотрудничество партнёров с Маркетом: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой Маркета и с Беру не изменятся.

Автор: Анна
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