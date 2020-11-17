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Яндекс.Маркет тестирует новую модель подключения продавцов

Яндекс.Маркет в тестовом режиме подключает партнёров по модели «Продажи с доставкой магазина». С новой схемой сотрудничества Маркет станет более гибким для партнёров и предложит больше возможностей для выбора оптимальной модели размещения. Соответственно увеличится ассортимент, доступный для покупки на Маркете.

Модель «Продажи с доставкой магазина» (Delivery by Seller) подразумевает, что продавец использует Маркет только как витрину для продажи товаров, а хранение товара, обработку и доставку заказа осуществляет самостоятельно. При этом магазин обязан своевременно передавать Маркету статусы заказа, чтобы сервис мог консультировать покупателя и следить за качеством работы партнёра. Если партнёр не будет соответствовать необходимому уровню качества, его размещение на витрине приостановят.

Партнёр, который работает по схеме «Продажи с доставкой магазина», платит маркетплейсу только за каждый доставленный заказ: комиссию за привлечение покупателя (её размер зависит от категории) и комиссию за приём и перевод денег, если заказ был предоплачен картой. Маркет выступает местом, где пользователь оформляет заказ и следит за его статусом, а также гарантом качества для покупателя и арбитром в спорных ситуациях.

Один магазин может продавать разные товары по разным моделям в зависимости от их оборачиваемости, сезонности, стоимости и других факторов. Схема «Продажи с доставкой магазина» дополняет список моделей сотрудничества с Маркетом и предоставляет партнёру больше возможностей оптимизировать свою юнит-экономику — для каждого товара магазин собирает необходимую комбинацию услуг, делегируя Маркету те процессы, которые невыгодно делать самостоятельно. Яндекс.Маркет может помочь с продвижением, хранением, обработкой и доставкой заказов.

«Сейчас мы понимаем, какой сервис ожидает получить от интернет-магазина клиент, умеем привлекать покупателей и помогать им при возникновении проблем. Поэтому обязательным условием для работы по новой модели мы выбрали передачу Маркету статусов заказов — только так мы можем гарантировать качество их исполнения. Таким образом мы снижаем порог для подключения к сервису тем магазинам, у которых уже есть свои процессы по обработке и доставке заказов и одновременно расширяем ассортимент, доступный для наших пользователей. Мы считаем, что рынок уже полностью готов к маркетплейсам: и продавцы, и покупатели понимают выгоду, которую они получают от таких сервисов», — прокомментировала запуск Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Модель «Продажи с доставкой магазина» работает в режиме тестирования. Товары по такой схеме на Маркете продают уже 10 магазинов. До конца года Маркет планирует подключить к тестированию ещё 50 партнёров. Свободно подключаться по такой модели магазины смогут в 2021 году, а пока они могут заполнить на сайте для партнёров Маркета специальную форму, чтобы обозначить своё желание присоединиться к тестированию. Участвовать в нём могут магазины из любого региона, даже из тех, где нет собственных логистических объектов Яндекс.Маркета.

Автор: Анна
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