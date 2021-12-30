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Яндекс.Маркет удвоит число своих пунктов выдачи заказов в 2022 году

За год Яндекс.Маркет вдвое увеличит сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом. Сервис развивает брендированные пункты вместе с партнёрами-предпринимателями в разных регионах страны. Сейчас через ПВЗ маркетплейс принимает и выдаёт посылки покупателям и продавцам, в дальнейшем он введёт новые услуги, доступные в таких пунктах.

Чтобы привлечь покупателей в ПВЗ, в этом году Маркет инвестирует в рекламу своих пунктов больше 270 млн рублей. В феврале сервис усилит продвижение ПВЗ на телевидении, а также постепенно разместит наружную рекламу рядом со всеми своими пунктами выдачи заказов. Маркет будет продвигать ПВЗ и другими способами — например, станет начислять повышенный кешбэк баллами Плюса тем пользователям, которые закажут товары на маркетплейсе с получением в ПВЗ.

Скоро на сервисе произойдут изменения и для владельцев ПВЗ. С 1 февраля 2022 года они станут зарабатывать на выдаче покупок до 12% от стоимости заказов — точная сумма зависит от региона, оборота и срока работы точки. Чтобы партнёрам было проще адаптироваться к новым условиям, первые 1–3 месяца все владельцы ПВЗ смогут работать по самым высоким тарифам в своих регионах и получать максимальный заработок. Изменения особенно помогут партнёрам в регионах с высокими издержками на аренду помещений для ПВЗ и на зарплаты сотрудников точек.

На маркетплейсе появятся также новые способы заработка для владельцев ПВЗ. Например, с февраля партнёры сервиса смогут получать деньги за выдачу заказов с доставкой силами магазинов.

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Автор: Анна
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