+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Яндекс.Маркет упрощает процедуру возврата товара

Если что-то из купленного на Яндекс.Маркете не устроило, для возврата больше не нужно распечатывать заявление и тратиться на доставку. Маркетплейс бесплатно примет товар в пункте выдачи и вернёт деньги через несколько дней.

Опрос Яндекс.Маркета показал, что простота возвратов — это важный фактор при принятии решения о покупке. Почти половина респондентов (40%) хотели бы покупать в онлайне, но их останавливают возможные трудности, если товар не подойдет.

Возвраты без бумажного заявления принимают пункты выдачи заказов с логотипом Яндекс.Маркета. Всего у сервиса больше 1500 таких точек в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ. Через эти пункты можно вернуть товар весом до 30 кг и суммой размеров до 150 см (длиной, шириной, высотой).

Яндекс.Маркет возвращает деньги за покупку сразу после её прибытия на склад маркетплейса — обычно на это уходит не больше 10 дней. Если с товаром всё в порядке, но он просто не понравился или не подошёл, его можно вернуть в течение 7 дней со дня получения. Для бракованных или повреждённых товаров возможность возврата действует на протяжении всего их срока годности или гарантии. Но если это техника либо другой сложный товар, срок возврата ограничивается 15 днями — например, это касается ноутбуков и цифровых фотоаппаратов.

Оформление возврата происходит полностью в онлайне. Нужно на Яндекс.Маркете зайти в «Мои заказы» и нажать кнопку «Вернуть товар» рядом с соответствующей покупкой. Дальше сервис сам подсказывает наиболее распространённые причины возвратов — на выбор: товар с недостатками, не подошёл, доставили не то. Ещё маркетплейс просит приложить фотографии товара и добавить своими словами, что именно в нём не устраивает. После этого нужно выбрать на карте подходящий пункт выдачи со значком Маркета. Сервис пришлёт по смс и электронной почте номер возврата — достаточно будет привезти товар в пункт выдачи и назвать этот номер, а всё остальное сделает менеджер.

Оформить возврат можно на сайте или в приложении Яндекс.Маркета. При этом сервис по-прежнему принимает назад покупки и другими способами — например, через пункты выдачи заказов PickPoint.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 июня / Комментарии
В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа

В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа

Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал размещать рецензии на рестораны от профильных экспертов в регионах. Первым партнером сервиса в этом направлении стало издание Инде из Казани.  

далее →

18 июня / Комментарии
Яндекс.Маркет вводит для покупателей единые тарифы на доставку

Яндекс.Маркет вводит для покупателей единые тарифы на доставку

1 июля Яндекс.Маркет вводит для покупателей единые тарифы на доставку и зафиксирует это в договоре. Стоимость доставки будет одинаковой независимо от того, кто доставляет заказ: Маркет или сам продавец.

далее →

17 июня / Комментарии
Delivery Club и Skillbox запустили образовательные гранты для курьеров

Delivery Club и Skillbox запустили образовательные гранты для курьеров

Крупнейший сервис доставки готовой еды Delivery Club и образовательная платформа Skillbox запустили программу образовательных грантов для курьеров. В рамках проекта 150 курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, смогут бесплатно пройти обучение новым для себя и востребованным на рынке специальностям. Общая стоимость образовательных программ, к которым получат доступ обладатели грантов, составит 20 млн рублей. 

далее →

17 июня / Комментарии
СберМаркет начал доставлять органические, халяльные и кошерные продукты

СберМаркет начал доставлять органические, халяльные и кошерные продукты

Онлайн-сервис СберМаркет запустил доставку товаров из Ecomarket. Заказ можно сделать на сайте или в приложении сервиса, товары доставят в часовой интервал. На СберМаркете будет продаваться весь товарный ассортимент Ecomarket, в том числе органические, халяльные и кошерные продукты. В рамках сотрудничества доставка будет осуществляться по Москве.

далее →

17 июня / Комментарии
Wildberries запустил доставку свежих продуктов за 2 часа

Wildberries запустил доставку свежих продуктов за 2 часа

Маркетплейс Wildberries договорился о сотрудничестве с рынком «Фуд сити». Онлайн-площадка обещает доставку свежих продуктов в течение двух часов в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД), за логистику и сборку заказов будет отвечать «Фуд сити»

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!