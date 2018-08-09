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Яндекс.Маркет упростил требования к прайс-листам

Яндекс.Маркет снизил требования к прайс-листам, чтобы новым продавцам было легче начать работу на площадке. Например, если вы откроете филиал в регионе и зарегистрируете для него новый магазин, теперь вам будет проще разместить его товары на сервисе.

Иногда после загрузки или обновления прайс-листа выясняется, что большинство предложений в нём нельзя опубликовать из-за ошибок. На исправление такого прайс-листа потребуется время. Теперь ваш прайс-лист будет принят, если хотя бы 10% предложений в нём подходят для размещения на сервисе. Это позволит вам получать переходы по опубликованным предложениям и параллельно исправлять ошибки в неопубликованных.

Для магазинов, которые уже размещаются на Маркете, по умолчанию продолжат действовать прежние требования к прайс-листам — хотя бы половина предложений должна быть составлена правильно. Однако вы можете снизить этот порог, обратившись к своему менеджеру или в службу поддержки.

Автор: Анна
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