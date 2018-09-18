Яндекс.Маркет урезал ставки для управления размещением

Вчера Яндекс.Маркет распространил заявление, в котором «попрощался» со ставкой типа «cbid».

Раньше на Маркете было два типа ставок — bid и cbid. К предложениям без карточек применялась ставка bid на всех местах показа, а к предложениям с карточками — bid в товарном блоке на Яндексе и cbid на карточке.

Теперь для предложений на карточках можно назначать только одну ставку для управления размещением — она применяется и на Маркете, и в товарном блоке в поиске Яндекса.

Необходимость изменений Яндекс объясняет тем, что магазины, подключенные к Маркету, получают трафик с разных мест показа — из поиска Яндекса, из Яндекс.Картинок, с площадок партнёров Маркета. И сервис развивается так, чтобы с учётом специфики разных источников трафика привлечение заказов становилось выгоднее.

Например, сообщает команда Яндекс.Маркет, для рекламной сети Маркета уже действует автоматическая оптимизация стоимости привлечения заказа. Маркет ежедневно сравнивает конверсию трафика участника сети со средней конверсией на Маркете и корректирует стоимость перехода с площадки так, чтобы стоимость привлечения заказа была сопоставима со стоимостью привлечения заказа с Маркета.

Мы попросили прокомментировать новость технического директора агентства «B2basket» Наталью Карпенко:

«Понятно, что конверсия из карточки выше, чем из любого другого поискового места. Наше агентсво всегда считало отдельно эти конверсии и автоматически выстраивало две разных стратегии, отдельно управляя поисковой и карточной ставкой. Сейчас Маркет берёт это на себя и анонсирует автоматическую оптимизацию стоимости. Как она будет работать, насколько она будет учитывать конверсию из разных источников привлечения заказов, пока не понятно. Возможно, оптимизация Яндекс приведет к тому, что всё будет работать так же хорошо, как наши две стратегии. Будем надеятся, что всем станет удобнее. Думаю, не познее чем через месяц ИМ заметят изменения СРО».

Аккаунт-директор агентства Ирина Васильева, предчувствия реакцию ИМ, тоже комментирует изменения: