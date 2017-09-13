Яндекс.Маркет ускорил обновление ассортимента и цен

Команда Яндекс.Маркета сообщила, что теперь актуальная информация об ассортименте магазинов быстрее доходит до покупателей. Новые предложения появляются на сервисе за полтора часа, а не за 3–5 часов, как это было раньше.

Кроме того, Маркет научился быстрее обновлять цены и скрывать предложения. Если скорректировать стоимость товара или удалить предложение из прайс-листа, изменения произойдут на Маркете в течение 40 минут. А это примерно в два раза быстрее, чем раньше.

Разработчики сервиса также работают над ускорением обновления другой важной информации в предложениях магазинов. Например, чтобы покупатели как можно раньше видели изменения, связанные с условиями доставки.

Напомним, в начале августа 2017 года Яндекс и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Сбербанк первоначально инвестировал в Яндекс.Маркет 30 млрд рублей, в то время как вся сделка оценивалась в 60 млрд.