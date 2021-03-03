Яндекс.Маркет узнал, что будут дарить россияне на 8 марта

Эксперты Яндекс.Маркета проанализировали потребительский спрос в феврале и марте и рассказали, что покупали россияне в качестве подарков к 8 марта. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года.

В прошлом году пик спроса на Яндекс.Маркете накануне праздника пришёлся на 4 марта, а начал он расти уже с начала месяца. В этом году россияне покупают подарки заранее — количество заказов на сервисе начало расти с 23 февраля. Эксперты маркетплейса уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на Яндекс.Маркете на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта.

Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 марта — это товары для красоты. В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2–8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Набольший рост спроса пришёлся на косметические наборы — количество заказов выросло на 251%, и чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой. В этом году россияне готовы потратить на такой подарок около 1000 рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года. Также на 161% выросло количество заказов парфюмерии. По данным опроса Яндекс.Маркета, эта категория занимает второе место по популярности подарков на 8 марта после цветов. В этом году на такой подарок россияне тратят около 2400 рублей, что на 14% выше, чем в 2020-м.

Помимо косметики, традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 марта кондитерские изделия. Так, на 494% выросло количество заказов конфет в коробках, на 108% — шоколадных плиток и на 66% — шоколадных яиц и фигурного шоколада. На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом — около 800 рублей. По данным опроса сервиса, шоколадные подарки являются третьими по популярности, хотя получить их в подарок хотели бы далеко не все женщины.

Согласно опросу, ювелирные украшения и часы попали в топ-3 подарков, которые женщины хотели бы получить на 8 марта. По данным о заказах, спрос на эти категории товаров также растёт. Так, на 420% выросло количество заказов браслетов, на 267% — брошей и на 238% — серёг. Также россияне покупают и наручные часы — количество заказов в категории выросло на 117%. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2500 рублей, а часов — 4400 рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки. Более того, вырос спрос и на аксессуары для украшений — на 158% увеличилось количество заказов подставок и держателей для украшений, и на 100% — шкатулок для часов.

Также россияне дарят женщинам на праздник и электронику. По данным о заказах на Яндекс.Маркете, наибольший прирост спроса пришёлся на умные колонки — с 23 февраля по 1 марта россияне сделали на 298% заказов больше, чем со 2 по 8 февраля. Также на 158% выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а на 142% — категория классических фотоаппаратов. Потратить на такой фотоаппарат в этом году россияне готовы около 24 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020-м. Также вырос средний чек и на покупку умной колонки — сейчас россияне тратят примерно на 80% больше денег на такой гаджет, чем в прошлом году.