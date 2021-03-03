+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Яндекс.Маркет узнал, что будут дарить россияне на 8 марта

Эксперты Яндекс.Маркета проанализировали потребительский спрос в феврале и марте и рассказали, что покупали россияне в качестве подарков к 8 марта. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года.

В прошлом году пик спроса на Яндекс.Маркете накануне праздника пришёлся на 4 марта, а начал он расти уже с начала месяца. В этом году россияне покупают подарки заранее — количество заказов на сервисе начало расти с 23 февраля. Эксперты маркетплейса уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на Яндекс.Маркете на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта.

Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 марта — это товары для красоты. В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2–8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Набольший рост спроса пришёлся на косметические наборы — количество заказов выросло на 251%, и чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой. В этом году россияне готовы потратить на такой подарок около 1000 рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года. Также на 161% выросло количество заказов парфюмерии. По данным опроса Яндекс.Маркета, эта категория занимает второе место по популярности подарков на 8 марта после цветов. В этом году на такой подарок россияне тратят около 2400 рублей, что на 14% выше, чем в 2020-м.

Помимо косметики, традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 марта кондитерские изделия. Так, на 494% выросло количество заказов конфет в коробках, на 108% — шоколадных плиток и на 66% — шоколадных яиц и фигурного шоколада. На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом — около 800 рублей. По данным опроса сервиса, шоколадные подарки являются третьими по популярности, хотя получить их в подарок хотели бы далеко не все женщины.

Согласно опросу, ювелирные украшения и часы попали в топ-3 подарков, которые женщины хотели бы получить на 8 марта. По данным о заказах, спрос на эти категории товаров также растёт. Так, на 420% выросло количество заказов браслетов, на 267% — брошей и на 238% — серёг. Также россияне покупают и наручные часы — количество заказов в категории выросло на 117%. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2500 рублей, а часов — 4400 рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки. Более того, вырос спрос и на аксессуары для украшений — на 158% увеличилось количество заказов подставок и держателей для украшений, и на 100% — шкатулок для часов.

Также россияне дарят женщинам на праздник и электронику. По данным о заказах на Яндекс.Маркете, наибольший прирост спроса пришёлся на умные колонки — с 23 февраля по 1 марта россияне сделали на 298% заказов больше, чем со 2 по 8 февраля. Также на 158% выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а на 142% — категория классических фотоаппаратов. Потратить на такой фотоаппарат в этом году россияне готовы около 24 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020-м. Также вырос средний чек и на покупку умной колонки — сейчас россияне тратят примерно на 80% больше денег на такой гаджет, чем в прошлом году.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером рассылаем ecommerce-дайджест опубликованных материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

1 марта / Комментарии
В 2020 году чистый оборот Lamoda вырос на 32,3%

В 2020 году чистый оборот Lamoda вырос на 32,3%

Онлайн-платформа Lamoda объявляет финансовые и операционные результаты за 4 квартал и 2020 год. В отчетном периоде Lamoda достигла рекордных результатов по основным финансовым показателям.

далее →

1 марта / Комментарии
Подарки на 8 марта. Чего хотят женщины?

Подарки на 8 марта. Чего хотят женщины?

Эксперты Авито опросили 2 000 россиян, чтобы узнать, что хотят получить на 8 марта женщины и что им подарят мужчины. Исследование показало, что 38% женщин хотели бы получить ювелирное украшение, 30% желали бы видеть в подарочной коробке косметику или парфюмерию, 27% - подарочный сертификат. Еще 27% женщин поделились, что на 8 марта хотели бы, чтобы им подарили заботу - завтрак в постель или массаж.

далее →

25 февраля / Комментарии
Продажи через блоги и онлайн-СМИ за год увеличились на 64%

Продажи через блоги и онлайн-СМИ за год увеличились на 64%

В 2020 году российская онлайн-аудитория увеличилась на миллионы пользователей. Выиграли от этого в том числе владельцы интернет-порталов и онлайн-СМИ, а также бизнес, который использует их в качестве канала продаж. По данным партнерской сети Admitad, сумма продаж через такие ресурсы всего лишь за год увеличилась на 64%.

далее →

24 февраля / Комментарии
Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета 2020 года

Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета 2020 года

Forbes публикует очередной рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Карантинный 2020 год стал фантастически успешным для всех интернет-компаний, но больше всех выиграли маркетплейсы и агрегаторы.

далее →

18 февраля / Комментарии
Число локальных продавцов маркетплейса AliExpress Россия составило 35 тысяч

Число локальных продавцов маркетплейса AliExpress Россия составило 35 тысяч

По итогам 2020 года число локальных продавцов маркетплейса AliExpress Россия составило 35 тысяч. На них приходится 25% всего оборота платформы. Около 80% локальных продавцов — это малый и средний бизнес.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!