Яндекс.Маркет узнал, какими наушниками пользуются россияне

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на наушники и рассказали, сколько россияне готовы потратить на устройство и какие модели популярны. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 13 октября 2020 года.

Как отмечают эксперты сервиса, спрос на наушники повышается в «сезон подарков» — накануне Нового года и 8 марта, а также в «чёрную пятницу». Так, за последний год пик интереса к категории пришёлся на 23 декабря 2019 года — тогда за неделю количество переходов пользователей на предложения гаджетов в интернет-магазинах выросло почти на 25%. В этом году россияне готовы потратить на покупку наушников примерно 5200 рублей, хотя в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был в пределах 5000 рублей.

При выборе устройства россияне чаще всего отдают предпочтение моделям китайского производителя Xiaomi — 20% пользовательских переходов в этом году пришлось на предложения этого бренда. Второе место по популярности занял Apple с 19%, а третье — JBL с 10% пользовательских переходов.

В 79% случаев для пользователей важно, чтобы наушники были беспроводными. Чаще всего россияне выбирают внутриканальные наушники — на такие модели пришлось 54% переходов. На втором месте по популярности оказались наушники-вкладыши (24%), а на третьем — полноразмерные модели (11%). В 7% случаев при выборе гаджета для пользователей сервиса было важно, чтобы модель была спортивной.

Самой популярной моделью внутриканальных наушников оказались Xiaomi Redmi AirDots со средней стоимостью около 1600 рублей. Те, кто предпочитает наушники-вкладыши, чаще всего выбирали модель Apple AirPods 2 со средней стоимостью около 11000 рублей, а любители полноразмерных гаджетов в этом году чаще всего отдавали предпочтение беспроводной модели от Sony, средняя стоимость которой около 19500 рублей.

В пятёрке самых популярных моделей наушников 2020 года все позиции заняли беспроводные устройства. Самыми дорогими оказались наушники Apple со средней стоимостью около 17500 рублей, которые заняли третье место в рейтинге: