Яндекс.Маркет узнал, какую аудиотехнику выбирают россияне
Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на наушники, Bluetooth-гарнитуры, портативную и компьютерную акустику и узнали, какие модели были популярны в этом году.
Наушники и Bluetooth-гарнитуры
Самым востребованным брендом оказался Apple, а моделью — Apple AirPods.
Топ-5 брендов на Яндекс.Маркете и их доля в пользовательском спросе:
- Apple (21,7%)
- Xiaomi (11,3%)
- JBL (10,9%)
- Sony (6,6%)
- Sennheiser (4,7%)
Топ-5 моделей наушников:
- Apple AirPods
- Xiaomi Redmi AirDots
- Apple AirPods 2 (без беспроводной зарядки чехла)
- Apple AirPods 2 (беспроводная зарядка чехла)
- Xiaomi AirDots Pro
Самыми популярными были наушники с вставной конструкцией. Далее следуют наушники-вкладыши, накладные и полноразмерные. Более 70% переходов пришлось на беспроводные наушники. Гораздо менее популярными были проводные.
Топ-5 моделей Bluetooth-гарнитуры:
- Xiaomi Mi Bluetooth Headset
- Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth
- Xiaomi Millet Bluetooth headset mini
- Jabra Talk 45
- Plantronics Explorer 500
Портативная акустика
Портативная акустика бренда JBL — самая популярная на Яндекс.Маркете. Колонки JBL лидируют по количеству запросов и занимают первые пять строчек в рейтинге самых популярных моделей на сервисе. Колонки производителей Sony и SVEN интересовали пользователей в шесть и почти в десять раз меньше соответственно. Бренды Marshall и Xiaomi заняли четвертую и пятую строку в рейтинге.
Топ-5 моделей на Яндекс.Маркете:
- JBL Flip 4
- JBL Charge 3
- JBL Charge 4
- JBL GO 2
- JBL Xtreme 2
Портативная акустика становится все более усовершенствованной, и интерес пользователей смещается в сторону новых функций. Менее 20% переходов пришлось на модели портативной акустики с интерфейсом USB для флэшки и функцией FM-радио. Однако особый спрос был на гаджеты с влагозащищенным корпусом. Более половины переходов пришлось на такие предложения.
Компьютерная акустика
В категории компьютерной акустики, пользователи чаще всего выбирали бренды SVEN и Edifier. Популярностью пользовались и другие бренды — Microlab, Defender, Dialog и Oklick.
Топ-5 моделей:
- SVEN SPS-702
- SVEN MS-302
- SVEN SPS-820
- Edifier R980T
- Creative Pebble
В выборе материала корпуса пользователи в основном отдают предпочтение МДФ. В два раза менее популярными материалами стал пластик. На «дерево» пришлось менее 1% переходов.
Большинство запросов составляли обычные акустические системы типа 2.0 и 2.1 — стандартный набор для домашнего или рабочего использования. На третьем месте были аудиосистемы 5.1, которые подходят для обустройства домашних кинотеатров.
В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о количестве переходов пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 октября 2019 года.