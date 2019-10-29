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Яндекс.Маркет узнал, какую аудиотехнику выбирают россияне

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на наушники, Bluetooth-гарнитуры, портативную и компьютерную акустику и узнали, какие модели были популярны в этом году.

Наушники и Bluetooth-гарнитуры

Самым востребованным брендом оказался Apple, а моделью — Apple AirPods.

Топ-5 брендов на Яндекс.Маркете и их доля в пользовательском спросе:

  1. Apple (21,7%)
  2. Xiaomi (11,3%)
  3. JBL (10,9%)
  4. Sony (6,6%)
  5. Sennheiser (4,7%)

Топ-5 моделей наушников:

  1. Apple AirPods
  2. Xiaomi Redmi AirDots
  3. Apple AirPods 2 (без беспроводной зарядки чехла)
  4. Apple AirPods 2 (беспроводная зарядка чехла)
  5. Xiaomi AirDots Pro

Самыми популярными были наушники с вставной конструкцией. Далее следуют наушники-вкладыши, накладные и полноразмерные. Более 70% переходов пришлось на беспроводные наушники. Гораздо менее популярными были проводные.

Топ-5 моделей Bluetooth-гарнитуры:

  1. Xiaomi Mi Bluetooth Headset
  2. Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth
  3. Xiaomi Millet Bluetooth headset mini
  4. Jabra Talk 45
  5. Plantronics Explorer 500

Портативная акустика

Портативная акустика бренда JBL — самая популярная на Яндекс.Маркете. Колонки JBL лидируют по количеству запросов и занимают первые пять строчек в рейтинге самых популярных моделей на сервисе. Колонки производителей Sony и SVEN интересовали пользователей в шесть и почти в десять раз меньше соответственно. Бренды Marshall и Xiaomi заняли четвертую и пятую строку в рейтинге.

Топ-5 моделей на Яндекс.Маркете:

  1. JBL Flip 4
  2. JBL Charge 3
  3. JBL Charge 4
  4. JBL GO 2
  5. JBL Xtreme 2

Портативная акустика становится все более усовершенствованной, и интерес пользователей смещается в сторону новых функций. Менее 20% переходов пришлось на модели портативной акустики с интерфейсом USB для флэшки и функцией FM-радио. Однако особый спрос был на гаджеты с влагозащищенным корпусом. Более половины переходов пришлось на такие предложения.

Компьютерная акустика

В категории компьютерной акустики, пользователи чаще всего выбирали бренды SVEN и Edifier. Популярностью пользовались и другие бренды — Microlab, Defender, Dialog и Oklick.

Топ-5 моделей:

  1. SVEN SPS-702
  2. SVEN MS-302
  3. SVEN SPS-820
  4. Edifier R980T
  5. Creative Pebble

В выборе материала корпуса пользователи в основном отдают предпочтение МДФ. В два раза менее популярными материалами стал пластик. На «дерево» пришлось менее 1% переходов.

Большинство запросов составляли обычные акустические системы типа 2.0 и 2.1 — стандартный набор для домашнего или рабочего использования. На третьем месте были аудиосистемы 5.1, которые подходят для обустройства домашних кинотеатров.

В исследовании использовались данные Яндекс.Маркета о количестве переходов пользователей в интернет-магазины с 1 января по 24 октября 2019 года.

Автор: Анна
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