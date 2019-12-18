Яндекс.Маркет: в этом году ёлки начали выбирать заранее

Накануне Нового года аналитики Яндекс.Маркета изучили, как пользователи сервиса готовятся к празднику. Для этого они посмотрели, как менялся спрос на традиционные новогодние товары: искусственные ели, декор и ёлочные игрушки, икру и алкоголь.

Главный атрибут — новогоднюю ёлку — начали выбирать ещё месяц назад. С ноября по декабрь интерес к этой категории вырос в 2,5 раза. Стоимость половины популярных предложений искусственных ёлок не превышала 3598 рублей.

Отмечается, что год назад самый высокий спрос на ёлки наблюдался 16 декабря, а в этом году ими интересовались одинаково 8 и 15 декабря. То есть в этом году многие пользователи Маркета выбирали ёлку на неделю раньше. Интересно, что всплески спроса обычно приходятся именно на воскресные дни.

Вырос интерес и к категории «Новогодний декор», где представлены гирлянды, композиции из свечей, новогодние венки и другие праздничные украшения. За месяц, к середине декабря, спрос вырос почти в 3,5 раза. Стоимость половины популярных предложений не превышала 691 рубль.

Спрос на ёлочные игрушки вырос в 2,5 раза, а половина переходов пришлась на предложения дешевле 325 рублей. Интересно, что 16 декабря при сортировке игрушек по популярности на первом месте располагался символ 2020 года — ёлочная игрушка в виде мышонка.

Праздничный стол пользователи сервиса тоже начали готовить заранее. На Яндекс.Маркете спрос на икру вырос в 2,5 раза, а на предложения алкогольных напитков — в 1,8 раза.