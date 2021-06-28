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Яндекс.Маркет вручит покупку в пункте выдачи без лишних вопросов

Забирать покупки в некоторых пунктах выдачи Яндекс.Маркета теперь можно без лишних действий и даже слов. Новая возможность доступна любому пользователю — активировать её можно в приложении маркетплейса. Это позволит Маркету заранее узнать о скором прибытии покупателя, когда он будет рядом с пунктом выдачи заказов, и предупредить менеджера. Тот подготовит посылку и сам встретит пользователя, которому останется только её забрать. Такое получение покупок особенно удобно для слабослышащих и других людей с ограниченными возможностями, а ещё для тех, кто предпочитает меньше общаться с незнакомцами. Сейчас маркетплейс тестирует новую услугу в Москве, а в будущем может ввести её и в других городах России.

Опрос Яндекс.Маркета* показал, что среди пользователей немало интровертов: таковыми считают себя 37,2% респондентов. Больше половины опрошенных (55,5%) предпочтут забрать онлайн-покупку из пункта выдачи без общения с его сотрудником. Почти половина респондентов (49,8%) признались, что предпочитают подтверждать интернет-заказ по смс, а не через звонок оператора. 17% опрошенных даже готовы доплачивать за получение покупки без личных контактов с другими людьми.

Яндекс.Маркет заранее узнаёт о прибытии пользователя с помощью сервисов геолокации. Они определяют местонахождение покупателя по сигналу его телефона, в котором установлено приложение маркетплейса. При этом сервисы работают только в ограниченных зонах вокруг пунктов выдачи Маркета. Когда покупатель приближается к одному из них, менеджер пункта получает оповещение об этом и заранее подготавливает посылку. Пользователь приходит, сотрудник приветствует его и сразу отдаёт покупку.

Получать заказы таким образом можно, если разрешить приложению маркетплейса определять геопозицию телефона.

В перспективе упрощённое получение заказов поможет оптимизировать работу пунктов Яндекс.Маркета — ускорит выдачу и сократит очереди. Пока идёт тестирование, новой возможностью могут пользоваться обладатели смартфонов на iOS версии 7 или выше в 13 московских пунктах маркетплейса. После тестов Маркет может сделать такую выдачу доступной владельцам смартфонов на Android версии 4.3 или выше.

Автор: Анна
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