+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Дизайн и юзабилити RSS

Яндекс.Маркет ввел новые правила для карточек товаров

Яндекс.Маркет упростил создание карточек товаров. Фотографии теперь могут быть на любом фоне — а не только на белом или прозрачном.

Кроме того, для создания карточки достаточно, чтобы хотя бы основное изображение прошло проверку. Если в дополнительных фото найдутся ошибки, карточка все равно будет создана, но без них. Пока это правило работает только в едином каталоге.

Также теперь требования к изображениям, которые действуют для FBY, FBY+ и FBS, стали общими для всех моделей. Главное изменение для DBS и ADV в том, что теперь нельзя передавать картинки с водяными знаками. Тем, кто использует такие изображения, необходимо заменить их в течение 3 месяцев. В дальнейшем все некорректные изображения будут отклоняться.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Маркет добавил в приложение просмотр трехмерных моделей товаров, в том числе в режиме дополненной реальности (AR). Теперь товары на маркетплейсе можно рассмотреть со всех сторон еще на этапе выбора.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 апреля / Комментарии
Маркетплейс Goods.ru сменил название на «СберМегаМаркет»

Маркетплейс Goods.ru сменил название на «СберМегаМаркет»

Маркетплейс Goods.ru сменил название, логотип и фирменный стиль. Ребрендинг связан с включением в экосистему «Сбера» — теперь интернет-магазин называется «СберМегаМаркет», а его айдентика обновлена в соответствии с цветовой гаммой и фирменным градиентом нового владельца.

далее →

1 апреля / Комментарии
Яндекс представил новый логотип компании

Яндекс представил новый логотип компании

«Яндекс» представил свой новый логотип — «часть новой айдентики» компании. Об этом говорится в сообщении «Яндекса». Помимо логотипа, «Яндекс» представил новый знак (букву «Я» в красном круге) и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. 

далее →

30 ноября 2020 / Комментарии
Утконос ОНЛАЙН провел полный редизайн сайта

Утконос ОНЛАЙН провел полный редизайн сайта

Онлайн-магазин продуктов «Утконос ОНЛАЙН» провел масштабное обновление сайта и внедрил на витрине адаптивный дизайн. По результатам тестового запуска конверсия онлайн-магазина увеличилась на 42%, а среднее время, затраченное на оформление заказа, сократилось на 53% для новых покупателей и на 8% для постоянных. Партнером проекта стало eCommerce-агентство AERO, которое приступило к работе в начале 2019 года.

далее →

2 ноября 2020 / Комментарии
«М.Видео» провела редизайн сайта и ускорила его работу в полтора раза

«М.Видео» провела редизайн сайта и ускорила его работу в полтора раза

Сеть «М.Видео» запустила редизайн сайта mvideo.ru – компания обновила интерфейс, внедрила ряд новых технических решений и сервисов. В результате, скорость загрузки страниц увеличилась в полтора раза, конверсия площадки после обновления выросла более чем на 10%.

далее →

9 октября 2020 / Комментарии
ВКонтакте обновляет фирменный стиль

ВКонтакте обновляет фирменный стиль

Накануне своего дня рождения ВКонтакте представила новый логотип и собственный шрифт. Они дадут старт масштабному обновлению фирменного стиля всей экосистемы, в которую входят «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Работа ВКонтакте» и другие сервисы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!