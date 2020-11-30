Яндекс.Маркет ввел новые правила для карточек товаров

Яндекс.Маркет упростил создание карточек товаров. Фотографии теперь могут быть на любом фоне — а не только на белом или прозрачном.

Кроме того, для создания карточки достаточно, чтобы хотя бы основное изображение прошло проверку. Если в дополнительных фото найдутся ошибки, карточка все равно будет создана, но без них. Пока это правило работает только в едином каталоге.

Также теперь требования к изображениям, которые действуют для FBY, FBY+ и FBS, стали общими для всех моделей. Главное изменение для DBS и ADV в том, что теперь нельзя передавать картинки с водяными знаками. Тем, кто использует такие изображения, необходимо заменить их в течение 3 месяцев. В дальнейшем все некорректные изображения будут отклоняться.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Маркет добавил в приложение просмотр трехмерных моделей товаров, в том числе в режиме дополненной реальности (AR). Теперь товары на маркетплейсе можно рассмотреть со всех сторон еще на этапе выбора.